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2 апреля • обновлено в 12:54
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Джиган внезапно исчез после новости о разводе с Самойловой

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Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, исчез после того, как его жена Оксана Самойлова объявила о разводе.

Так, на своей странице в Instagram Джиган перестал публиковать фото и stories.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

В частности, поклонники обратили внимание на то, что артист уже сутки не выходит на связь и никто не знает, где он. При этом, ранее рэпер активно вел свою страницу: постоянно публиковал новые снимки, а также грузил stories.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Сама Самойлова исчезновение мужа на комментирует. Женщина лишь отметила, что за последние два месяца пережила весь шок из-за поведения Джигана и больше не будет закрываться в себе.

Оксана Самойлова с дочкой

Оксана Самойлова с дочкой

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Тег
Новости России
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