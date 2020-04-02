Джиган внезапно исчез после новости о разводе с Самойловой

Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, исчез после того, как его жена Оксана Самойлова объявила о разводе.
Так, на своей странице в Instagram Джиган перестал публиковать фото и stories.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
В частности, поклонники обратили внимание на то, что артист уже сутки не выходит на связь и никто не знает, где он. При этом, ранее рэпер активно вел свою страницу: постоянно публиковал новые снимки, а также грузил stories.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Сама Самойлова исчезновение мужа на комментирует. Женщина лишь отметила, что за последние два месяца пережила весь шок из-за поведения Джигана и больше не будет закрываться в себе.
Оксана Самойлова с дочкой
Instagram @samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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