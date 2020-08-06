Джастин Бибер с женой прошли обряд крещения: как это произошло

26-летний канадский певец Джастин Бибер прошел обряд крещения вместе с 23-летней женой Хайли.

На своей странице в Instagram музыкант поделился кадрами с религиозного таинства. Обряд проходил не в церкви, а на открытой воде, в которую супруги опускались со своей яхты (фото смотрите ниже).

"Тот момент, когда мы с моей женой Хейли Бибер вместе прошли обряд крещения. Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Признаю нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей", – написал певец.

Джастин и Хайли Бибер прошли обряд крещения Instagram @justinbieber

Крестил пару пастор Джуда Смит, которого Джастин считает своим братом. В завершение Бибер решил отметить событие бутылкой пива.

Джастин и Хайли Бибер прошли обряд крещения Instagram @justinbieber

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастина Бибера обвинили в изнасиловании двух девушек. Первая из них – Даниэль – рассказала, как провела ночь с артистом в техасском отеле.