Джанабаева показала редкие фото сына от Меладзе: как выглядит 16-летний парень

Российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редкими фотографиями их сына Константина.
Снимки были опубликованы в Instagram-stories артистки.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
tvc.ru
Так, коллажем из фото Джанабаева поздравила сына с 16-летием. На двух кадрах Костя сфотографирован в детстве: на одном снимке он сидит на руках у Альбины, на другом – его нежно обнимает Валерий.
На остальных фотографиях парень показан уже во взрослом возрасте.
Альбина Джанабаева показала фото сына Кости
Instagram @albinadzhanabaeva
Примечательно, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности. К примеру, поклонники до сих пор не видели лица их 6-летнего сына Луки.
Валерий Меладзе с сыном Костей
Instagram @meladzevalerian
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе. По словам певицы, Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".
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