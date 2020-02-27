Джанабаева показала редкие фото сына от Меладзе: как выглядит 16-летний парень

Российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редкими фотографиями их сына Константина.

Снимки были опубликованы в Instagram-stories артистки.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева tvc.ru

Так, коллажем из фото Джанабаева поздравила сына с 16-летием. На двух кадрах Костя сфотографирован в детстве: на одном снимке он сидит на руках у Альбины, на другом – его нежно обнимает Валерий.

На остальных фотографиях парень показан уже во взрослом возрасте.

Альбина Джанабаева показала фото сына Кости Instagram @albinadzhanabaeva

Примечательно, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности. К примеру, поклонники до сих пор не видели лица их 6-летнего сына Луки.

Валерий Меладзе с сыном Костей Instagram @meladzevalerian

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе. По словам певицы, Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".

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