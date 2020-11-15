Дорофеева восхитила поклонников снимком в сексуальном белье. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева восхитила своих фанатов откровенным снимком.

В Instagram-аккаунте артистка опубликовала довольно пикантное фото, на котором позирует в сексуальном нижнем белье. Свой смелый образ певица дополнила кожаным тренчем и прической с небрежными локонами.

В посте Дорофеева сообщила, что в скором времени презентует клип на первую сольную песню.

"Очень тонко намекаю на название трека", – подписала сексуальный кадр исполнительница.

Пользователи сети остались в восторге от образа Дорофеевой. Они засыпали ее комплиментами.

"Уф, детка", "Не ну Надюха даешь", "Надя, это прям огонь", – писали поклонники певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.