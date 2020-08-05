Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

Украинская певица, экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности, которая якобы стала причиной распада группы.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна" артистку спросили, не хочет ли она отдохнуть после 10-летней работы в дуэте с Позитивом и уйти в декрет. Знаменитость призналась, что действительно нуждается в отдыхе, но это не связано с беременностью.

Дорофеева рассказала, что плоский живот – подтверждение того, что она не беременна. У певицы даже появился легкий пресс. Звезда также сообщила, что из-за карантина пришлось взять паузу, группа отменила около 50 концертов в рамках прощального тура.

Надя Дорофеева и Позитив nv.ua

"Было много встреч в Zoom. Признаюсь, у нас уже была маленькая репетиция с музыкантами к нашему большому концерту. И это будет уникальный, совершенно другой концертный тур "Время и Стекло", не похожий ни на что, что было раньше", – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантными пляжными фото. На них она позирует в красном купальнике с высокой талией в бассейне во дворе своего дома