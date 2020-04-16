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16 апреля • обновлено в 08:03
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Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелом периоде

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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна пожаловалась на тяжелый период в жизни.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый откровенный пост.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Instagram @anna_zavorotnyuk

В соцсети Анна призналась, что трудные минуты объединяют людей.

"Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но не смотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдет. Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее", – пишет дочь Заворотнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
Новости России
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