Дочь Юлии Началовой попала под жесткий запрет отца

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина попала под жесткий запрет отца, футболиста Евгения Алдонина.

В программе "Отцыfrovka" Алдонин, в частности, рассказал, что не отпустил бы дочь в Голливуд.

Сейчас Вере 13 лет. По словам отца, она растет очень творческой девочкой, выиграла конкурс по фортепиано, хочет стать актрисой и сниматься в мюзиклах.

"Ты в 16 лет уехал из дома. Если у твоих детей предстанет такой случай, ты их отпустишь?" - спросил ведущий футболиста.

"Сложно. Ну что касается девочки, ну очень непростое решение… В Голливуд в 16 лет – нет. В Голливуд? В 16 лет? Самой? Нет", – ответил Евгений Алдонин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.

С Евнением Алдониным она рассталась в 2010 году.

У футболиста, кроме Веры, родилось еще двое детей в следующем после Началовой браке.

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