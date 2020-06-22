МоваЯзык

Топ-темы:

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Ева Романова
Ева Романова
Люди
2,7 т.
Пугачева с детьми Лизой и Гарри

Пугачева с детьми Лизой и Гарри

Дочь звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза поразила сеть внешним сходством с матерью.

Так, российский комик Максима Галкин на личной странице в Instagram показал забавный ролик, где 6-летняя Лиза устроила дома показ мод (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Девочка примерила на себя несколько нарядов и продефилировала перед "публикой" в лице ее отца и брата-близнеца Гарри Галкина.

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву Instagram Максима Галкина

Повадки и внешний вид 6-летней Лизы многим пользователям сети напомнили ее звездную мать – примадонну Аллу Пугачеву. В комментариях под фото фолловеры указали на их внешнее сходство.

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву Instagram Максима Галкина

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву

Лиза Галкина "копирует" Пугачеву Instagram Максима Галкина

"Это мамины платья? Красотка! Вся в Аллу Борисовну", – восхитились фанаты звездной семьи.

"В длинном платье на маму похожа", – добавили другие.

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза поразила сеть сходством с мамой. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин растрогал сеть архивным видео с их с Аллой Пугачевой сыном Гарри. Ролик был снят пять лет назад, в 2015-м. Мальчик все время заразительно смеется и улыбается, помогая папе допеть строчку из песни "Голубой вагон".

Россияшоу-бизнесшоуАлла ПугачеваЛиза ГалкинаГарри ГалкинМаксим Галкин
Поделиться в Facebook
  1. /Шоу
  2. /Люди