Дочь известной российской певицы в реанимации: появились новые подробности

Экс-солистка "Гости из будущего" Ева Польна впервые вышла на связь после госпитализации дочки.

14-летняя Эвелин находится в больнице с 3 ноября. Девочка была доставлена в одну из подмосковных клиник в критическом состоянии. Как стало известно, причиной госпитализации старшей дочки певицы стал тяжелейший приступ астмы.

Денис Клявер и Ева Польна с дочкой Вокруг ТВ

Звездные родители Эвелин - Ева Польна и Денис Клявер - сначала не комментировали ситуацию. Однако вечером 4 ноября певица написала в Instagram пост, в котором рассказала о состоянии дочки.

Дабы не провоцировать обсуждения, артистка закрыла комментарии к публикации.

Instagram

О том, что Эвелин - дочь Польны и Клявера стало известно лишь несколько лет назад. По мнению фанатов, такая скрытность звезд была связана именно с экс-солистом "Чай вдвоем", который долгое время отказывался признавать ребенка.

Ева Польна Instagram

Денис Клявер Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ева Польна вышла в свет в необычном наряде с перьями на голове. Звезда засветилась на 20-летии канала "МУЗ-ТВ" в Москве.

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