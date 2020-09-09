19-летняя дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария призналась отцу о своей нетрадиционной ориентации, когда ей было 10 лет. Артист спокойно отреагировал и "попыток суицида не предпринимал".

Также Анна-Мария добавила, она поняла, что любит девушек после поездки в детский лагерь и упомянула название популярного детского оздоровительного учреждения в Крыму "Артек". Об этом шла речь в интервью для проекта "Между нами" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С папой у меня всегда были хорошие отношения, избавленные каких-либо гендерных стереотипов и заморочек. Отец давно знает, что я пед*раст, и никаких попыток суицида у него, насколько я знаю, не было. Или отец мне чего-то не договаривает", – высказалась 19-летняя девушка.

Дочь Ефремова впервые рассказала о каминг-ауте. Скриншот видео

Также она добавила, что каминг-аут случился, когда отец забирал ее из детского лагеря. Она призналась ему о своих предпочтениях прямо в машине.

"У нас была довольно забавная история, связанная с моим каминг-аутом. Это было в 2011 году, когда я возвращалась из детского лагеря. Кстати, родители, серьезно думайте о том, в какой "Артек" вы отправляете своего ребенка. Там могут оказаться очень симпатичные девушки–вожатые. И вот мы с отцом едем из лагеря и в машине и я ему говорю: "Пап, я, кажется, девочек люблю". Он сказал просто "окей, ладно, что дальше?" – подытожила Анна-Мария Ефремова.

Анна-Мария Ефремова рассказала, как призналась отцу о своей ориентации. Скриншот видео

Напомним, что ранее дочь Ефремова Анна-Мария заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности. Она призналась, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна-Мария Ефремова вместе со своей подружкой появилась на митинге в Беларуси. Она позировала на фоне спецтехники и силовиков и призналась, что "полулегально пересекла границу" России и Беларуси ради того, чтобы принять участие в женском протестном марше.

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