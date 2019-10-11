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11 октября • обновлено в 13:29
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Дочь больной раком Заворотнюк прервала молчание о матери

16.1т Читать материал на украинском

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание в соцсетях и поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее высказался о болезни актрисы.

Так, артист призвал поклонников и прессу не спекулировать на имени Заворотнюк. Анна опубликовала скриншот публикации Михайлова в своих Instagram-сториз.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Фото: hellomagazine.com

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"Спасибо вам большое", — написала дочь больной раком актрисы.

Дочь больной раком Заворотнюк прервала молчание о матери

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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