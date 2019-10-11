Дочь больной раком Заворотнюк прервала молчание о матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание в соцсетях и поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее высказался о болезни актрисы.
Так, артист призвал поклонников и прессу не спекулировать на имени Заворотнюк. Анна опубликовала скриншот публикации Михайлова в своих Instagram-сториз.
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: hellomagazine.com
"Спасибо вам большое", — написала дочь больной раком актрисы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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