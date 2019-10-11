Дочь больной раком Заворотнюк прервала молчание о матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание в соцсетях и поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее высказался о болезни актрисы.

Так, артист призвал поклонников и прессу не спекулировать на имени Заворотнюк. Анна опубликовала скриншот публикации Михайлова в своих Instagram-сториз.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной Фото: hellomagazine.com

"Спасибо вам большое", — написала дочь больной раком актрисы.

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