"Мы молимся!" Добронравов озвучил судьбу скандального сериала "Сваты"

Российский актер Федор Добронравов рассказал о судьбе одиозного сериала "Сваты", съемки седьмого сезона которого не раз откладывались.

Так, в беседе с журналистами Teleprogramma.pro артист поделился, что очень боится загадывать точные сроки выхода нового сезона на экраны. Однако отметил — продолжению быть.

Федор Добронравов в сериале "Сваты" Фото: altapress.ru

"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если Бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", — подчеркнул артист.

По словам Добронравова, "Сваты" сейчас активно снимаются в Беларуси. Работа идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в усадьбе Огинского и в Логойске.

Сериал "Сваты" Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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