"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом

Популярный украинский поп-исполнитель MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом.
Так, в нем он призвал всех "танцевать в полную ногу, шагать шире по жизни, не робеть, кружить голову". Соответствующее видео MONATIK опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
MONATIK
Фото: sunny7.ua
Творчество MONATIK`a родилось в результате его коллаборации с одним из самых почитаемых брендов рома с кубинскими корнями — Bacardi. Артист написал стих в поддержку компании #ЖивиЯкТанцюєш, которую недавно запустил бренд рома. Добавим, что текст был наложен на горячий ролик, снятый на Кубе.
Также отметим, что поклонники в комментариях к видео стали писать, что стих просто "до мурашек" и засыпали артиста комплиментами.
OBOZREVATEL приводит стих полностью
Живи, как танцуешь...танцуй даже сознанием.
Танцуй со знанием того, что все будет!
Все будет, как хочется! Важно — желание.
Такое, которое ритм пробудит.
Неутолимое, неприкосновенное
такое, которое жжет, не остудит,
Непоколебимое,неразрушимое,
строить судьбу, а не быть частью судеб!
Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре!
Никто не оспорит твое убеждение!
Свободно дышать, свободно мечтая
танцами соединять поколения.
Танцуй в полную ногу,
шагай шире по жизни,
где пол — там данс-пол,
не робей, кружи голову!
Когда встряска нужна, не ленись — пробуй новое!
Встряхнись и очнись...
посмотри — ты танцуешь легко, так свободно, так здорово.
Ведь каждым движением мечтам ты рассветы рисуешь!
Танцуешь — значит, живешь. Живи, как танцуешь!
Живи, как танцуешь... танцуй даже сознанием. Танцуй со знанием того, что все будет! Все будет, как хочется! Важно - желание. Такое, которое Ритм пробудит. Неутолимое, неприкосновенное такое, которое жжет, не остудит, Непоколебимое,неразрушимое, строить судьбу, а не быть частью судеб! Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре! Никто не оспорит твоё убеждение! Свободно дышать, свободно мечтая танцами Соединять поколения. Танцуй в полную ногу, шагай шире по жизни, где пол - там данс-пол, не робей, кружи голову! Когда встряска нужна, не ленись - пробуй новое! Встряхнись и очнись... посмотри - Ты танцуешь легко, так свободно, так здорово. Ведь Каждым движением мечтам Ты рассветы рисуешь! Танцуешь - значит, живешь. Живи, как танцуешь! Director: @tanumuino DOP: @nikitakkkuz Choreography: @denis_stulnikov Music: #MonatikChilibiSound @anton_chilibi @rmnko_ make up: @kuzikova producer: @santanadima #MadeWithLoveAndRhythm #ЖивиЯкТанцюэш #ЖивиКакТанцуешь 💃💃🏻💃🏾🕺🏾🕺🏻🕺🏼#Bacardi #MONATIKкаждыйРаз 〽️〽️〽️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK, который 1 июня дал первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (Киев), растрогал украинцев своим проникновенным выступлением. Он исполнил авторскую композицию "Моим", адресованную его близким людям и поклонникам.
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