"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом

Популярный украинский поп-исполнитель MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом.

Так, в нем он призвал всех "танцевать в полную ногу, шагать шире по жизни, не робеть, кружить голову". Соответствующее видео MONATIK опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

MONATIK Фото: sunny7.ua

Творчество MONATIK`a родилось в результате его коллаборации с одним из самых почитаемых брендов рома с кубинскими корнями — Bacardi. Артист написал стих в поддержку компании #ЖивиЯкТанцюєш, которую недавно запустил бренд рома. Добавим, что текст был наложен на горячий ролик, снятый на Кубе.

Также отметим, что поклонники в комментариях к видео стали писать, что стих просто "до мурашек" и засыпали артиста комплиментами.

OBOZREVATEL приводит стих полностью

Живи, как танцуешь...танцуй даже сознанием.

Танцуй со знанием того, что все будет!

Все будет, как хочется! Важно — желание.

Такое, которое ритм пробудит.

Неутолимое, неприкосновенное

такое, которое жжет, не остудит,

Непоколебимое,неразрушимое,

строить судьбу, а не быть частью судеб!

Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре!

Никто не оспорит твое убеждение!

Свободно дышать, свободно мечтая

танцами соединять поколения.

Танцуй в полную ногу,

шагай шире по жизни,

где пол — там данс-пол,

не робей, кружи голову!

Когда встряска нужна, не ленись — пробуй новое!

Встряхнись и очнись...

посмотри — ты танцуешь легко, так свободно, так здорово.

Ведь каждым движением мечтам ты рассветы рисуешь!

Танцуешь — значит, живешь. Живи, как танцуешь!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK, который 1 июня дал первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (Киев), растрогал украинцев своим проникновенным выступлением. Он исполнил авторскую композицию "Моим", адресованную его близким людям и поклонникам.

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