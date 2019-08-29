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"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом

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Популярный украинский поп-исполнитель MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом.

Так, в нем он призвал всех "танцевать в полную ногу, шагать шире по жизни, не робеть, кружить голову". Соответствующее видео MONATIK опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом

MONATIK

Фото: sunny7.ua

Творчество MONATIK`a родилось в результате его коллаборации с одним из самых почитаемых брендов рома с кубинскими корнями — Bacardi. Артист написал стих в поддержку компании #ЖивиЯкТанцюєш, которую недавно запустил бренд рома. Добавим, что текст был наложен на горячий ролик, снятый на Кубе.

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Также отметим, что поклонники в комментариях к видео стали писать, что стих просто "до мурашек" и засыпали артиста комплиментами.

"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом
"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом
"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом
"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом
"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом
"До мурашек!" MONATIK растрогал сеть проникновенным стихом

OBOZREVATEL приводит стих полностью

Живи, как танцуешь...танцуй даже сознанием.

Танцуй со знанием того, что все будет!

Все будет, как хочется! Важно — желание.

Такое, которое ритм пробудит.

Неутолимое, неприкосновенное

такое, которое жжет, не остудит,

Непоколебимое,неразрушимое,

строить судьбу, а не быть частью судеб!

Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре!

Никто не оспорит твое убеждение!

Свободно дышать, свободно мечтая

танцами соединять поколения.

Танцуй в полную ногу,

шагай шире по жизни,

где пол — там данс-пол,

не робей, кружи голову!

Когда встряска нужна, не ленись — пробуй новое!

Встряхнись и очнись...

посмотри — ты танцуешь легко, так свободно, так здорово.

Ведь каждым движением мечтам ты рассветы рисуешь!

Танцуешь — значит, живешь. Живи, как танцуешь!

Живи, как танцуешь... танцуй даже сознанием. Танцуй со знанием того, что все будет! Все будет, как хочется! Важно - желание. Такое, которое Ритм пробудит. Неутолимое, неприкосновенное такое, которое жжет, не остудит, Непоколебимое,неразрушимое, строить судьбу, а не быть частью судеб! Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре! Никто не оспорит твоё убеждение! Свободно дышать, свободно мечтая танцами Соединять поколения. Танцуй в полную ногу, шагай шире по жизни, где пол - там данс-пол, не робей, кружи голову! Когда встряска нужна, не ленись - пробуй новое! Встряхнись и очнись... посмотри - Ты танцуешь легко, так свободно, так здорово. Ведь Каждым движением мечтам Ты рассветы рисуешь! Танцуешь - значит, живешь. Живи, как танцуешь! Director: @tanumuino DOP: @nikitakkkuz Choreography: @denis_stulnikov Music: #MonatikChilibiSound @anton_chilibi @rmnko_ make up: @kuzikova producer: @santanadima #MadeWithLoveAndRhythm #ЖивиЯкТанцюэш #ЖивиКакТанцуешь 💃💃🏻💃🏾🕺🏾🕺🏻🕺🏼#Bacardi #MONATIKкаждыйРаз 〽️〽️〽️

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK, который 1 июня дал первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (Киев), растрогал украинцев своим проникновенным выступлением. Он исполнил авторскую композицию "Моим", адресованную его близким людям и поклонникам.

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Персона
MONATIK
Место
Украина
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