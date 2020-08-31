Диана умерла 23 года назад: странные обстоятельства и версии гибели принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Диана погибла ровно 23 года назад, 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. От полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Ее смерть стала одной из самых громких в 90-е годы. Существует ряд версий гибели принцессы Дианы, среди которых также преднамеренное убийство. Подробнее о загадках вокруг смерти любимицы британцев – в материале OBOZREVATEL.

Так, реальной причиной смерти Дианы назвали скрытую микротравму. В ту роковую ночи медики, которые прибыли на место аварии, быстро оказали помощь пострадавшей – она получила несколько переломов и небольшую травму груди. Диана после аварии даже могла разговаривать и медикам показалось, что охранник, сидящий на переднем сидении, пострадал куда сильнее, поэтому в первую очередь нужно осмотреть его.

Фото с места аварии rd.com

Сыграло роль и то, что медики, подоспевшие к месту аварии, не узнали принцессу Диану, ведь инцидент произошел во Франции. Оказав ей первую необходимую помощь, врачи кинулись к охраннику. Никто не заподозрил, что у женщины открылось внутреннее кровотечение.

Интересно, эта информация долгое время не разглашалась, только спустя несколько лет судмедэксперт Ричард Шепард, который принимал участие в расследовании истинных причин кончины матери принцев Уильяма и Чарльза, обнародовал результаты экспертиз.

Также эксперт ранее отмечал, Диана могла бы выжить, будь она пристегнута – но в день аварии ремнем безопасности не воспользовались ни она, ни ее возлюбленный, Доди аль-Файед, сидевший рядом с ней на заднем сиденьи, ни сам водитель – Анрі Поль. Лишь охранник Доди Аль-Файеда, сидевший в переднем кресле лимузина – Тревор Рис-Джонс – пристегнулся в последний момент. Это его спасло, хотя он получил очень серьезные травмы. Возлюбленный Дианы и его водитель погибли на месте.

Снимок, сделанный незадолго до аварии

Много споров также возникало вокруг того, был ли это несчастный случай. По версии ряда специалистов, расследовавших смерть Дианы, а также по словам родственников погибших, авария не была случайностью.

"Это не несчастный случай. Все было подстроено. И это было убийство", – во всеуслышание заявил Мохаммед Аль-Файед после того, как узнал о смерти своего сына Доди и его возлюбленной принцессы Дианы.

Египетский миллиардер в течение почти пятнадцати лет упорно стоял на своей версии, ведь на его стороне были факты – странные, "неудобные" для официального следствия, путающие всю цепочку событий той ночи и почему-то никем не учтенные.

Фото с места гибели принцессы Дианы rd.com

Многие годы в смерти принцессы Дианы обвиняли папарацци – якобы водитель автомобиля Анри Поль превысил скорость и не справился с управлением, пытаясь уйти от назойливого преследования уличных фотографов. Однако через несколько лет после трагедии было проведено дополнительное расследование, которое показало: уровень алкоголя в крови водителя Анри Поля превышал норму в три раза, и после этого вина с фотографов была снята.

На сегодняшний день существует много разных теорий и причин "подстроенной" смерти принцессы:

Диану убил журналист (он якобы работал на британскую разведку)

Это подозрение связано с белым автомобилем Fiat Uno, следы которого были обнаружены криминалистами на месте столкновения "Мерседеса", в котором находилась принцесса. По словам очевидцев, "Фиат" в тоннеле действительно был, однако после аварии машина мгновенно скрылась с места ДТП и в пределах Парижа ее уже не нашли.

Подозрение сразу же пало на французского фотографа Джеймса Андонсона, который ранее фотографировал пару на вилле Аль-Файедов в Сен-Тропе и владел точно таким же белым автомобилем. Сам же Андонсон свою причастность к трагедии отрицал. По его словам, машиной он давно не пользовался, да и не в том состоянии она была, чтобы догнать и "подрезать" "Мерседес", мчавшийся на скорости почти 200 км/час.

Авария организована спецслужбами

В окружении Дианы после ее смерти говорили, что Леди Ди слишком много знала, и слишком безответственно себя вела. Конспирологи до сих пор не определились, чья именно разведка – Великобритании, Франции или США – могла "позаботиться об устранении" принцессы Уэльской. В том, что в гибели Дианы виноваты спецагенты, сторонники этой теории не сомневаются. Интересно, что весь день 31 августа Диана и Доди катались на другой машине, однако вечером техслужащие внезапно нашли в автомобиле поломку и забрали его в ремонт.

Принцесса Диана умерла 23 года назад

Вместо этого гостям Ritz предоставили другой "Мерседес", в котором тоже были неисправности – например, не работали ремни безопасности, и как раз на тех сидениях, где располагались Диана с любовником.

Диана инсценировала свою смерть и сейчас счастливо живет

Многие поклонники принцессы считают, что Диана и впрямь попала в аварию в ту роковую ночь, но не умерла. Ее ранения якобы были совместимы с жизнью, и ее удалось спасти.

Вместо Дианы похоронили другую женщину, а выжившая принцесса уехала в США и живет там спокойно жизнью обычной женщины, время от времени общаясь с сыновьями.

Версия о выжившей принцессе держится на неоднозначных фактах, как, например, тот, что Диану хоронили в закрытом гробу. Кроме фотографий белокурой женщины в разрушенной после аварии машине нет никаких посмертных снимков Дианы.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, какими были последние дни жизни принцессы Дианы Уэльской.

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