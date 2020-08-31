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Диана умерла 23 года назад: странные обстоятельства и версии гибели принцессы Уэльской

Диана Прохоренко
Диана Прохоренко
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Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года.

Принцесса Уэльская Диана погибла ровно 23 года назад, 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. От полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Ее смерть стала одной из самых громких в 90-е годы. Существует ряд версий гибели принцессы Дианы, среди которых также преднамеренное убийство. Подробнее о загадках вокруг смерти любимицы британцев – в материале OBOZREVATEL.

Так, реальной причиной смерти Дианы назвали скрытую микротравму. В ту роковую ночи медики, которые прибыли на место аварии, быстро оказали помощь пострадавшей – она получила несколько переломов и небольшую травму груди. Диана после аварии даже могла разговаривать и медикам показалось, что охранник, сидящий на переднем сидении, пострадал куда сильнее, поэтому в первую очередь нужно осмотреть его.

Фото с места аварии

Фото с места аварии rd.com

Сыграло роль и то, что медики, подоспевшие к месту аварии, не узнали принцессу Диану, ведь инцидент произошел во Франции. Оказав ей первую необходимую помощь, врачи кинулись к охраннику. Никто не заподозрил, что у женщины открылось внутреннее кровотечение.

Интересно, эта информация долгое время не разглашалась, только спустя несколько лет судмедэксперт Ричард Шепард, который принимал участие в расследовании истинных причин кончины матери принцев Уильяма и Чарльза, обнародовал результаты экспертиз.

Также эксперт ранее отмечал, Диана могла бы выжить, будь она пристегнута – но в день аварии ремнем безопасности не воспользовались ни она, ни ее возлюбленный, Доди аль-Файед, сидевший рядом с ней на заднем сиденьи, ни сам водитель – Анрі Поль. Лишь охранник Доди Аль-Файеда, сидевший в переднем кресле лимузина – Тревор Рис-Джонс – пристегнулся в последний момент. Это его спасло, хотя он получил очень серьезные травмы. Возлюбленный Дианы и его водитель погибли на месте.

Снимок, сделанный незадолго до аварии

Снимок, сделанный незадолго до аварии

Много споров также возникало вокруг того, был ли это несчастный случай. По версии ряда специалистов, расследовавших смерть Дианы, а также по словам родственников погибших, авария не была случайностью.

"Это не несчастный случай. Все было подстроено. И это было убийство", – во всеуслышание заявил Мохаммед Аль-Файед после того, как узнал о смерти своего сына Доди и его возлюбленной принцессы Дианы.

Египетский миллиардер в течение почти пятнадцати лет упорно стоял на своей версии, ведь на его стороне были факты – странные, "неудобные" для официального следствия, путающие всю цепочку событий той ночи и почему-то никем не учтенные.

Фото с места гибели принцессы Дианы

Фото с места гибели принцессы Дианы rd.com

Многие годы в смерти принцессы Дианы обвиняли папарацци – якобы водитель автомобиля Анри Поль превысил скорость и не справился с управлением, пытаясь уйти от назойливого преследования уличных фотографов. Однако через несколько лет после трагедии было проведено дополнительное расследование, которое показало: уровень алкоголя в крови водителя Анри Поля превышал норму в три раза, и после этого вина с фотографов была снята.

На сегодняшний день существует много разных теорий и причин "подстроенной" смерти принцессы:

  • Диану убил журналист (он якобы работал на британскую разведку)

Это подозрение связано с белым автомобилем Fiat Uno, следы которого были обнаружены криминалистами на месте столкновения "Мерседеса", в котором находилась принцесса. По словам очевидцев, "Фиат" в тоннеле действительно был, однако после аварии машина мгновенно скрылась с места ДТП и в пределах Парижа ее уже не нашли.

Подозрение сразу же пало на французского фотографа Джеймса Андонсона, который ранее фотографировал пару на вилле Аль-Файедов в Сен-Тропе и владел точно таким же белым автомобилем. Сам же Андонсон свою причастность к трагедии отрицал. По его словам, машиной он давно не пользовался, да и не в том состоянии она была, чтобы догнать и "подрезать" "Мерседес", мчавшийся на скорости почти 200 км/час.

  • Авария организована спецслужбами

В окружении Дианы после ее смерти говорили, что Леди Ди слишком много знала, и слишком безответственно себя вела. Конспирологи до сих пор не определились, чья именно разведка – Великобритании, Франции или США – могла "позаботиться об устранении" принцессы Уэльской. В том, что в гибели Дианы виноваты спецагенты, сторонники этой теории не сомневаются. Интересно, что весь день 31 августа Диана и Доди катались на другой машине, однако вечером техслужащие внезапно нашли в автомобиле поломку и забрали его в ремонт.

Принцесса Диана умерла 23 года назад

Принцесса Диана умерла 23 года назад

Вместо этого гостям Ritz предоставили другой "Мерседес", в котором тоже были неисправности – например, не работали ремни безопасности, и как раз на тех сидениях, где располагались Диана с любовником.

  • Диана инсценировала свою смерть и сейчас счастливо живет

Многие поклонники принцессы считают, что Диана и впрямь попала в аварию в ту роковую ночь, но не умерла. Ее ранения якобы были совместимы с жизнью, и ее удалось спасти.

Вместо Дианы похоронили другую женщину, а выжившая принцесса уехала в США и живет там спокойно жизнью обычной женщины, время от времени общаясь с сыновьями.

Версия о выжившей принцессе держится на неоднозначных фактах, как, например, тот, что Диану хоронили в закрытом гробу. Кроме фотографий белокурой женщины в разрушенной после аварии машине нет никаких посмертных снимков Дианы.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, какими были последние дни жизни принцессы Дианы Уэльской.

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