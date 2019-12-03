Главная Новости
4 декабря • обновлено в 01:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кино и яйца: девушка именинника-Богдана рассказала о подарке из пяти частей

989
Читать материал на украинском

Девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная в день рождения любимого (3 декабря) устроила ему несколько сюрпризов.

Об этом она рассказала журналистке издания "Страна" Варваре Квитке. Также девушка поздравила чиновника в Facebook, опубликовав романтичное фото.

Громкой вечеринки в честь 43-летия, по словам девушки Богдана, не планировалось. "В этом году мы отмечаем по-семейному. Дома вдвоем", – сказала она.

Новости
"Одна из ног Зеленского": Бродский высказался о роли Богдана в политике

Андрей Богдан и Анастасия Сличная

Андрей Богдан и Анастасия Сличная

Коллаж

"Никаких торжественных ужинов не хотим, ведь у нас был праздничный завтрак: яйца пашот на тосте с авокадо, ну и любимые сырники Андрея.

Мой подарок состоял из пяти частей. Основная – это видеоролик с детьми и друзьями, которые рассказывали об Андрее, о его характере, работе и смешных историях, связанных с ним. Вышло очень душевно! Надеюсь, эти эмоции и воспоминания будут с Андреем всю жизнь", – рассказала Сличная.

Андрей Богдан и Анастасия Сличная

Андрей Богдан и Анастасия Сличная

znaj.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Офис президента день рождения политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги