Кино и яйца: девушка именинника-Богдана рассказала о подарке из пяти частей

Девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная в день рождения любимого (3 декабря) устроила ему несколько сюрпризов.

Об этом она рассказала журналистке издания "Страна" Варваре Квитке. Также девушка поздравила чиновника в Facebook, опубликовав романтичное фото.

Громкой вечеринки в честь 43-летия, по словам девушки Богдана, не планировалось. "В этом году мы отмечаем по-семейному. Дома вдвоем", – сказала она.

Андрей Богдан и Анастасия Сличная Коллаж

"Никаких торжественных ужинов не хотим, ведь у нас был праздничный завтрак: яйца пашот на тосте с авокадо, ну и любимые сырники Андрея.

Мой подарок состоял из пяти частей. Основная – это видеоролик с детьми и друзьями, которые рассказывали об Андрее, о его характере, работе и смешных историях, связанных с ним. Вышло очень душевно! Надеюсь, эти эмоции и воспоминания будут с Андреем всю жизнь", – рассказала Сличная.

Андрей Богдан и Анастасия Сличная znaj.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях.

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