Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом: трогательное видео

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал новое семейное видео с детьми –шестилетними Гарри и Лизой, на котором они рассказали, как не заразиться коронавирусом.

Ролик появился на личной странице шоумена в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Instagram @maxgalkinru

Так, в кадре Гарри и Лиза решили поделиться с поклонниками своими знаниями, как избежать опасного вируса.

"Надо пить горячий чай, потому что вирус боится горячей воды", – рекомендует Гарри.

"А еще надо всегда тщательно мыть руки. Не просто сбрызгивать водой, а с мылом! И не выходить из дома", – добавила Лиза.

Видео растрогало поклонников звездного семейства: в комментариях под публикацией пользователи не смогли сдержать своих эмоций:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал в сети трогательное видео со своими детьми, Лизой и Гарри. Артист снял на камеру, как проводит отпуск вместе с семьей и учит 6-летних детей кататься на лыжах.

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