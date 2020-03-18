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18 марта • обновлено в 08:09
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Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом: трогательное видео

1.9т
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Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал новое семейное видео с детьми –шестилетними Гарри и Лизой, на котором они рассказали, как не заразиться коронавирусом.

Ролик появился на личной странице шоумена в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Так, в кадре Гарри и Лиза решили поделиться с поклонниками своими знаниями, как избежать опасного вируса.

"Надо пить горячий чай, потому что вирус боится горячей воды", – рекомендует Гарри.

"А еще надо всегда тщательно мыть руки. Не просто сбрызгивать водой, а с мылом! И не выходить из дома", – добавила Лиза.

Видео растрогало поклонников звездного семейства: в комментариях под публикацией пользователи не смогли сдержать своих эмоций:

Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом
Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом
Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом
Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом
Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал в сети трогательное видео со своими детьми, Лизой и Гарри. Артист снял на камеру, как проводит отпуск вместе с семьей и учит 6-летних детей кататься на лыжах.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
Место
Россия
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