Дети Галкина и Пугачевой рассказали, как не заразиться коронавирусом: трогательное видео

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал новое семейное видео с детьми –шестилетними Гарри и Лизой, на котором они рассказали, как не заразиться коронавирусом.
Ролик появился на личной странице шоумена в Instagram.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru
Так, в кадре Гарри и Лиза решили поделиться с поклонниками своими знаниями, как избежать опасного вируса.
"Надо пить горячий чай, потому что вирус боится горячей воды", – рекомендует Гарри.
"А еще надо всегда тщательно мыть руки. Не просто сбрызгивать водой, а с мылом! И не выходить из дома", – добавила Лиза.
Видео растрогало поклонников звездного семейства: в комментариях под публикацией пользователи не смогли сдержать своих эмоций:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал в сети трогательное видео со своими детьми, Лизой и Гарри. Артист снял на камеру, как проводит отпуск вместе с семьей и учит 6-летних детей кататься на лыжах.
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