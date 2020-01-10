"Детей не выпускали из столовой": Каминская ужаснула правдой о 5-звездочном отеле на Бали

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала шокирующую правду об отеле на Бали, в котором сейчас отдыхает вместе с двумя детьми.

Так, в своих Instagram-stories артистка записала несколько видео, в которых рассказала о сервисе в 5-звездочном отеле Mulia Villas, который находится на береговой линии курорта Нуса Дуа.

Слава Каминская Instagram @babaslavka

"Это самый отвратительный отель, где я когда-либо отдыхала. С ужасным сервисом. Мало того, что никакого балийского интерьера, ладно, Турция, проехали. Оставляешь кучу денег для того, чтобы если вы где-то что-то взяли, их можно было снять, потому что они на завтраках работают. А потом они просто рассказывают, что нет денег, а ты каждый день рассчитываешься, закрываешь счета", – делится Слава.

Слава Каминская кадр из видео

"В смысле? Детей не выпускать из столовой, потому что они на 100 долларов наели? Серьезно? Запишите на номер! В чем проблема?! Я в первый раз такой бред вижу! В первый раз! Я сейчас ехала с другого района, чтобы рассчитаться за детей и за нянь в столовой", – рассказала певица.

Дети Славы Каминской Instagram @babaslavka

Слава Каминская на Бали Instagram @babaslavka

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская подогрела слухи о своем романе с популярным актером Павлом Вишняковым. Сейчас звезды вместе отдыхают на Бали.

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