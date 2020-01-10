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10 января • обновлено в 16:39
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"Детей не выпускали из столовой": Каминская ужаснула правдой о 5-звездочном отеле на Бали

2.7т
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Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала шокирующую правду об отеле на Бали, в котором сейчас отдыхает вместе с двумя детьми.

Так, в своих Instagram-stories артистка записала несколько видео, в которых рассказала о сервисе в 5-звездочном отеле Mulia Villas, который находится на береговой линии курорта Нуса Дуа.

Слава Каминская

Слава Каминская

Instagram @babaslavka

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"Это самый отвратительный отель, где я когда-либо отдыхала. С ужасным сервисом. Мало того, что никакого балийского интерьера, ладно, Турция, проехали. Оставляешь кучу денег для того, чтобы если вы где-то что-то взяли, их можно было снять, потому что они на завтраках работают. А потом они просто рассказывают, что нет денег, а ты каждый день рассчитываешься, закрываешь счета", делится Слава.

Слава Каминская

Слава Каминская

кадр из видео

"В смысле? Детей не выпускать из столовой, потому что они на 100 долларов наели? Серьезно? Запишите на номер! В чем проблема?! Я в первый раз такой бред вижу! В первый раз! Я сейчас ехала с другого района, чтобы рассчитаться за детей и за нянь в столовой", – рассказала певица.

Дети Славы Каминской

Дети Славы Каминской

Instagram @babaslavka

Слава Каминская на Бали

Слава Каминская на Бали

Instagram @babaslavka

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская подогрела слухи о своем романе с популярным актером Павлом Вишняковым. Сейчас звезды вместе отдыхают на Бали.

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Автор
Анна Михно
Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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Cachko Elena
Cachko Elena
сама то поняла,что написала, бред, бред...какой бред. как каминский жил с такой ту--ппой курицей
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Гоша Злой
Гоша Злой
сейчас заплачу) отдыхай скромнее под Кобеляками. дети с нянями пока ты в поисках нового кошелька....
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