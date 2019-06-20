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"Держится из последних сил?" Известный актер озадачил сеть поведением на "Прямой линии" с Путиным

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Известный российский актер Александр Петров озадачил сеть своим поведением во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он с очень красным лицом постоянно тянул руку вверх (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Путин и Петров

Путин и Петров

"Вот все смеются над реакцией Дзюбы (нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. – Ред.), а вы посмотрите на Петрова. Что с парнем? Почему он такой красный и истошно тянет руку всю "прямую линию"? Может, Саша просто хочет выйти и держится из последних сил", – написали в Telegram-канале "Антиглянец".

Артем Дзюба (слева) и Александр Петров

Артем Дзюба (слева) и Александр Петров

кадр из видео

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Что примечательно, Петров на самом деле тянул руку, чтобы озвучить свою просьбу. По словам актера, он родом из Переславля. Он попросил Путина обратить внимание на проблемы малых городов, которые находятся в упадке и требуют развития.

"Держится из последних сил?" Известный актер озадачил сеть поведением на "Прямой линии" с Путиным

Кадр из видео

"Держится из последних сил?" Известный актер озадачил сеть поведением на "Прямой линии" с Путиным
"Держится из последних сил?" Известный актер озадачил сеть поведением на "Прямой линии" с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Дзюба, который сидел рядом с Петровым, угодил в курьезную ситуацию. Во время самопиара блогера Амирана Сардарова он выругался, а этот момент попал на видео.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России
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