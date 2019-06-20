"Держится из последних сил?" Известный актер озадачил сеть поведением на "Прямой линии" с Путиным

Известный российский актер Александр Петров озадачил сеть своим поведением во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он с очень красным лицом постоянно тянул руку вверх (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Путин и Петров

"Вот все смеются над реакцией Дзюбы (нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. – Ред.), а вы посмотрите на Петрова. Что с парнем? Почему он такой красный и истошно тянет руку всю "прямую линию"? Может, Саша просто хочет выйти и держится из последних сил", – написали в Telegram-канале "Антиглянец".

Артем Дзюба (слева) и Александр Петров кадр из видео

Что примечательно, Петров на самом деле тянул руку, чтобы озвучить свою просьбу. По словам актера, он родом из Переславля. Он попросил Путина обратить внимание на проблемы малых городов, которые находятся в упадке и требуют развития.

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Дзюба, который сидел рядом с Петровым, угодил в курьезную ситуацию. Во время самопиара блогера Амирана Сардарова он выругался, а этот момент попал на видео.

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