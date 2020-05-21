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21 мая • обновлено в 08:16
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День вышиванки 2020: Google поздравил украинцев ярким дудлом

1.2т
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День вышиванки отмечают в Украине в третий четверг мая. В этом году – это 21 мая. В честь этого Google представил праздничный дудл, которым поздравил украинцев с праздником.

Так, на главной странице поисковой системы появилось яркое изображение.

Google создал праздничный дудл ко Дню вышиванки

Google создал праздничный дудл ко Дню вышиванки

Праздничный дудл оформлен в красивых вышитых мотивах. На нем девушка держит надпись Google, а возле нее – птица и цветы. После нажатия на изображение Google переходит на страницу с результатами поиска по запросам "День вышиванки".

День вышиванки 2020

День вышиванки 2020

segodnya.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о малоизвестных фактах об украинской вышиванке, которые удивят.

Также к празднику OBOZREVATEL опубликовал оригинальные поздравления с Днем вышиванки: в стихах, прозе, открытках и видео.

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Автор
Анна Михно
Тема
День вышиванки
Место
Украина
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