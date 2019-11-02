"Дарю кольца, делаю предложения": Коляденко раскрыл правду об отношениях с Билык

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко давно разошелся с певицей Ириной Билык, однако по-прежнему любит делать ей подарки.

Об этом шоумен рассказал в эфире ObozTV, объясняя, почему летом 2019 года вновь позвал Билык замуж.

"Я пять лет жил с Билычкой, я каждый год, особенно под Новый год, дарил ей кольцо. То деревянное, то пластмассовое, то железное, то золотое, то даже с брюликами. И вот прошло 15 лет, и я опять подарил ей кольцо. У меня, наверное, такое хобби – я дарю кольца, делаю предложения, она кольца берет, а замуж не выходит. Фанерит, как фанера над Парижем. Люблю ей дарить подарки", – заявил он.

Коляденко рассказал, что в последние два месяца был в ссоре с Билык, они не общались.

"Я ее в среду вечером видел, мы помирились... Мы слетали на свадьбу к Алиночке Гросу, она была в моем кольце. Мы круто провели этот уикенд, я впервые был в Венеции. Мы с Билычкой плавали на гондолах, ходили, любовались. А потом она меня что-то обидела, я какой-то обидчивый стал. А потом я подумал – ты же мужик, Колядеша. Я выяснил отношения, к стенке припер народную артистку Украины и сказал, чтобы так больше не делала", – рассказал шоумен.

"Мы помирились, обнялись и она сказала – Колядеша, не в нашем возрасте уже ссориться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Коляденко встал перед Ириной Билык на колени, когда она выступала на Miss Blonde Ukraine-2019. Коляденко прямо на сцене предложил выйти за него. Билык ответила, что уже занята.

Instagram@fan_iryna_bilyk

Дело в том, что примерно 15 лет назад Коляденко делал такое же предложение Ирине, однако она и тогда этого не сделала. Они какое-то время жили в гражданском браке, после чего разорвали романтические отношения. В 2018 году Коляденко откровенно рассказал, как это было.

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