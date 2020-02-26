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26 февраля • обновлено в 15:17
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Данилко случайно выдал правду о романе с "мамой" Сердючки. Видео

2.9т
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Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, подтвердил роман с "мамой" Инной Белоконь.

Так, подробностями отношений с коллегой по сцене артист поделился в интервью программы "Слава+", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Верка Сердючка с мамой

Верка Сердючка с мамой

apostrophe.ua

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"Притула, вызывай пожарку!" Данилко зажег на финале Нацотбора. Видео

В частности, вместе с ведущим шоу Славой Деминым Данилко сыграл в игру "Соври мне". Задача артиста – говорить неправду, отвечая на вопросы.

Так, в ходе игры ведущий поинтересовался у певца, был ли у него роман со сценической мамой Верки Сердючки. Данилко ответил: "Нет", а потом добавил:

"Вот это я ляпнул, конечно".

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения-2018 могло отомстить Украине за Россию.

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Автор
Анна Михно
Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
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