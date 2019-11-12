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12 ноября • обновлено в 08:15
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Данилко резко стало плохо прямо на сцене: что с ним

1.9т
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Украинскому певцу и шоумену Андрею Данилко неожиданно стало плохо во время съемок новогоднего шоу.

Как передает Clutch, артист перенес блокаду сердца - процесс, при котором резко сокращается сердечный ритм.

Андрей Данилко

Андрей Данилко

24 СМИ

По словам очевидцев, во время выступления на сцене Данилко был бледным и с трудом мог говорить. А после каждого номера Андрей возвращался в гримерку, чтобы переодеть мокрый от пота костюм.

После завершения выступления, артист ушел в свою гримерку и долго не выходил.

Верка Сердючка

Верка Сердючка

NewsOne

Как сообщил представитель Данилко, чтобы нормализовать состояние, его полностью обкололи препаратами, после чего Андрею стало немного лучше.

Андрей Данилко

Андрей Данилко

СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL,украинский певец и шоумен Андрей Данилко высказался об украинских звездах в политике. По его мнению, украинские звезды идут в политику из-за денег и жадности, хотя явно не являются голодающими.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
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