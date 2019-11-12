Данилко резко стало плохо прямо на сцене: что с ним

Украинскому певцу и шоумену Андрею Данилко неожиданно стало плохо во время съемок новогоднего шоу.
Как передает Clutch, артист перенес блокаду сердца - процесс, при котором резко сокращается сердечный ритм.
Андрей Данилко
24 СМИ
По словам очевидцев, во время выступления на сцене Данилко был бледным и с трудом мог говорить. А после каждого номера Андрей возвращался в гримерку, чтобы переодеть мокрый от пота костюм.
После завершения выступления, артист ушел в свою гримерку и долго не выходил.
Верка Сердючка
NewsOne
Как сообщил представитель Данилко, чтобы нормализовать состояние, его полностью обкололи препаратами, после чего Андрею стало немного лучше.
Андрей Данилко
СтарХит
Как сообщал OBOZREVATEL,украинский певец и шоумен Андрей Данилко высказался об украинских звездах в политике. По его мнению, украинские звезды идут в политику из-за денег и жадности, хотя явно не являются голодающими.
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