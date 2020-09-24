Данилко о Майдане: революцию делают расчетливые люди, а погибают в ней – романтики

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, вспоминая о событиях Евромайдана, заявил, что, по его мнению, в Революции Достоинства погибали романтики, а инициировали ее "расчетливые люди".

Об этом шла речь в интервью для телеканала "1+1". Артист также признался, что после событий в 2014 году его жизнь полностью изменилась. Он для себя понял, что все направлено против "простых людей" и посчитал нелепым далее выступать в образе Верки Сердючки (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Революция – это всегда потрясение... У меня жизнь поменялась в 2014 году, когда первое убийство случилось. Я тогда почитал нелепым для себя выступать в образе Сердючки. Я на физическом уровне это почувствовал, мне не хотелось этого делать. Я отменил все афишные концерты, которые планировались. Я очень переживал и понимал, что все направлено против простых людей. А я всегда был за простых людей, потому что я – простой человек. Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно", – высказался Данилко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая родилась в Керчи (Крым), заявила, что не может сдержать слез при упоминании о родине. Ведь Крым, как отметила знаменитость, это ее "фантомная боль" уже шесть лет.