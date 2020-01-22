"Да таким, что хоть кричи": православные в России пожелали Урганту "заболеть раком"

Православный активист Павел Добролюбов пожелал телеведущем Ивану Урганту "заболеть раком" после того, как тот якобы оскорбил чувства верующих "глумлением над Христом" в выпуске шоу "Вечерний Ургант" 7 января.

Добролюбов опубликовал стихотворение у себя на YouTube-канале.

"Предается Бог молчаньем,

Нам никак нельзя молчать.

У Ивана беснованье,

Нужно Ванечку спасать.

По центральному каналу

Прямо в праздник Рождества

Ване очень плохо стало.

Видно, это неспроста.

Ваньку Урганта накрыло,

Здравомыслие ушло.

У него такое было,

Но не так уж тяжело.

Отключили прям в эфире

Ване мысленный процесс.

Бесы из него вопили.

До чего дошел прогресс…

Бедный Ваня, как игрушка,

Открывал, не думав, рот,

Нес хулу больной Ванюша.

Скажете, что идиот?

Нет, скорей всего болящий.

Кто его так заразил?

Он от бесов говорящий,

Сам не ведал, что творил.

Он пока такой красивый,

Для кого-то даже мил.

Извращенец похотливый,

Комсомолец темных сил.

Бог пошлет ему болячку: "На, Ванюша, поноси".

Ну, а как еще иначе? Ваню просто не спасти.

Заболеет Ваня раком, Да таким, что хоть кричи,

Не помогут Ване деньги, Ни коллеги, ни врачи.

Быстро вспомнит Ургант Ваня,

Как хулил вовсю Христа,

Плакать, каяться он станет,

По святым рванет местам.

Бог забрал у Вани разум,

Это видно даже мне.

Помолитесь за Ивана,

Он уже в большой беде".

Стихотворение переопубликовало на своей странице соцсети "Вконтакте" православное движение "Сорок Сороков".

Православные активисты разозлились из-за коллажа, который показывали в начале программы: на нем Николас Кейдж был изображен в образе родившегося Иисуса Христа (у актера день рождения 7 января), а вокруг него стояли Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

Скрин с видео программы

Кроме того, гости программы, по мнению тех, кто написал петицию, "поддерживали и развивали кощунственные шутки". Так, Жерар Депардье сравнил Иисуса Христа с поросенком ("Поросенок закончит не на кресте, а в блюде, но это такая же жертва", — сказал актер в разговоре про Рождество и кулинарию).

Как сообщал OBOZREVATEL, члены православного движения также потребовали лишить Урганта российского гражданства и закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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