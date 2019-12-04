Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева удивила тем, что пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках.

Однако она не единственная депутат, которая ходит на работу в экстравагантных нарядах. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые нашумевшие образы депутатов в Раде за последнее время.

Так, недавно народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках. Дмитриева выбрала для заседания шерстяное платье, которое надела поверх платья-рубашки. Образ завершили белая лента на шее и большая брошь на груди.

Фото: Ян Доброносов

Фото наряда депутата вызвало ажиотаж в сети, причем мнения по поводу стиля народного депутата разделились. Одни написали, что она выглядела модно, другие же отметили, что такой наряд неуместен в Верховной Раде.

А в октябре Дмитриеву заметили в Раде с последней моделью iPhone 11, который с максимальной комплектацией в Украине стоит 45-50 тысяч гривен. Внимание на дорогую обновку обратили благодаря яркому костюму, из-за которого Дмитриева выделялась из общей массы.

"Апостроф"

Еще одна "слуга народа", депутат Елена Шуляк как-то появилась на заседании Верховной Рады в необычной яркой обуви. Пользователи в сети сразу же принялись комментировать обувь Шуляк. Кто-то оценил модный выбор, другие же, наоборот, раскритиковали ботильоны депутата.

Елена Шуляк UA Rating

Фото: Ян Доброносов

При этом ранее журналистка Анна Стешенко опубликовала фото Елены Шуляк, сделанные также в Верховной Раде. Главным акцентом снимков стала культовая сумка Chanel Jumbo в самом большом размере, стоимость которой составляет более 7 тысяч долларов.

А Ирина Аллахвердиева, которая также является депутатом от пропрезидентской фракции, недавно появилась в парламенте в белом платье выше колена с кружевным верхом, сквозь который просвечивало нижнее белье.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Под снимком депутата, которым поделился фотограф Ян Доброносов в Facebook, пользователи активно комментировали модный образ Аллахвердиевой.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская и вовсе стала поводом для насмешек – после того, как выступила с трибуны Верховной Рады в "жокейском образе". Для заседания парламента Королевская выбрала кепку белого цвета и поло с длинным рукавом в тон. При этом в сети подметили, что такой стиль для подобного случая является неуместным.

"Свисток проглотила?", "Лошадь Онищенко", "Ого, Вадим Зиновьевич сегодня весь в белом", "Что не на коне", "Хоть без коня", "Объясните ей уже, что это ВР, а не ипподром", "Сфоткай ее вблизи. У нее усы", "Большой теннис в Раде", – посмеялись пользователи.

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