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4 декабря • обновлено в 14:23
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Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

1.3т
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Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева удивила тем, что пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках.

Однако она не единственная депутат, которая ходит на работу в экстравагантных нарядах. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые нашумевшие образы депутатов в Раде за последнее время.

Так, недавно народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках. Дмитриева выбрала для заседания шерстяное платье, которое надела поверх платья-рубашки. Образ завершили белая лента на шее и большая брошь на груди.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

Фото: Ян Доброносов

Фото наряда депутата вызвало ажиотаж в сети, причем мнения по поводу стиля народного депутата разделились. Одни написали, что она выглядела модно, другие же отметили, что такой наряд неуместен в Верховной Раде.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

А в октябре Дмитриеву заметили в Раде с последней моделью iPhone 11, который с максимальной комплектацией в Украине стоит 45-50 тысяч гривен. Внимание на дорогую обновку обратили благодаря яркому костюму, из-за которого Дмитриева выделялась из общей массы.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

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Еще одна "слуга народа", депутат Елена Шуляк как-то появилась на заседании Верховной Рады в необычной яркой обуви. Пользователи в сети сразу же принялись комментировать обувь Шуляк. Кто-то оценил модный выбор, другие же, наоборот, раскритиковали ботильоны депутата.

Елена Шуляк

Елена Шуляк

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Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

Фото: Ян Доброносов

При этом ранее журналистка Анна Стешенко опубликовала фото Елены Шуляк, сделанные также в Верховной Раде. Главным акцентом снимков стала культовая сумка Chanel Jumbo в самом большом размере, стоимость которой составляет более 7 тысяч долларов.

А Ирина Аллахвердиева, которая также является депутатом от пропрезидентской фракции, недавно появилась в парламенте в белом платье выше колена с кружевным верхом, сквозь который просвечивало нижнее белье.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

Фото: Ян Доброносов

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

Фото: Ян Доброносов

Под снимком депутата, которым поделился фотограф Ян Доброносов в Facebook, пользователи активно комментировали модный образ Аллахвердиевой.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде
Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде
Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская и вовсе стала поводом для насмешек – после того, как выступила с трибуны Верховной Рады в "жокейском образе". Для заседания парламента Королевская выбрала кепку белого цвета и поло с длинным рукавом в тон. При этом в сети подметили, что такой стиль для подобного случая является неуместным.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

"Свисток проглотила?", "Лошадь Онищенко", "Ого, Вадим Зиновьевич сегодня весь в белом", "Что не на коне", "Хоть без коня", "Объясните ей уже, что это ВР, а не ипподром", "Сфоткай ее вблизи. У нее усы", "Большой теннис в Раде", – посмеялись пользователи.

Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

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Читайте все новости по теме "Роскошная жизнь депутатов" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Роскошная жизнь депутатов
Персона
Наталья Королевская
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины женщины Мода Стиль Партия Слуга народа
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