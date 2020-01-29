Что такое синдром Туретта и правда ли Билли Айлиш наркоманка

Популярная американская певица Билли Айлиш вовсе не наркоманка, как некоторые считают, но имеет определенные нарушения в работе мозга.

У нее такое врожденное генетическое заболевание как синдром Туретта.

Новости Самые вызывающие фото из Instagram Билли Айлиш

Отмечается, что 18-летняя девушка уже не единожды привлекала к себе внимание необычной мимикой и поведением, что некоторые сочли за симптом возможного воздействия наркотических веществ.

В сети есть несколько хайповых видео по теме "что не так с Билли Айлиш":

Но сама девушка называет "медленным самоубийством" употребление наркотиков, алкоголя или сигарет и, по ее словам, она не может позволить себе любить кого-то, кто этим занимается.

В то же время Билли признает наличие у себя другой "зависимости", у нее слабость к сериалу "Офис", и она знает наизусть каждый из 201 эпизодов.

Странные же нервные тики, движение бровей, выпячивание глаз и прочие "фишки" артистки - просто проявление синдрома Туретта, расстройства нервной системы, при котором наблюдается повторение одних и тех же двигательных и голосовых тиков.

Раньше считалось, что люди с синдромом Туретта постоянно выкрикивают нецензурные слова, но такое проявление встречается очень редко. На продолжительность жизни и интеллектуальное развитие расстройство никак не влияет.

Напомним, ранее мы показывали, какое "порно с негром" приписывают Билли Айлиш.

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