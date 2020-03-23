Чехову экстренно прооперировали: что случилось

Российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами на ногах.

Об этом рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram-stories.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Так, по словам Чеховой, она сама обратилась к флебологу. Врач посоветовал Анфисе немедля провести хирургическое вмешательство. Как признавалась телеведущая, перед операцией она очень волновалась из-за наркоза.

"Страшно. Что будет-то?", – тревожилась артистка.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Однако спустя время Анфиса вновь вышла на связь с поклонниками, и сообщила, что операция прошла успешно:

"Наркоз прошел хорошо – обычно я дерусь с врачами, которые пытаются мне его ввести. А тут этого не случилось, операция прошла хорошо".

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анфиса Чехова раскритиковала пост экс-участницы "Дом-2", модели Виктории Бони, которая заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты.

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