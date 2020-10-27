Бывшая жена Жигунова высказалась о третьем браке с актером

Бывшая супруга российского актера Сергея Жигунова Вера Новикова, с которой он недавно развелся во второй раз, заявила, что больше не будет возобновлять с ним семейные отношения.

Так, Жигунов и Новикова были женаты дважды – они расставались из-за романа артиста с коллегой Анастасией Заворотнюк. Как пишет "Вокруг. ТВ", Вера отметила, что устала от супружеской жизни с экс-супругом и не согласится выйти за него замуж в третий раз, если он решит вернуться к ней.

"Я, наверное, не разлюбила, но моя любовь перешла в другое качество. Я не хочу с ним жить. Я лучше буду любить на расстоянии. Это отношение, как к родному. Мы созваниваемся, решаем общие проблемы. У нас есть дочка, есть внучка. Мы ничего не делим и не судимся. Но я устала от такой брачной жизни. И если он захочет вернуться в семью – третьего шанса я не дам", – сделала признание Вера Новикова.

Напомним, что Сергей Жигунов и Вера Новикова впервые поженились в 1980-х годах, однако в 2007 году пара рассталась из-за романа артиста с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году они снова воссоединились.

Однако спустя 11 лет после возобновления их брака, в 2020-м, Жигунова стали часто замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит, которую уже успели прозвать в сети "копией" Заворотнюк из-за внешнего сходства женщин. В частности, весенний карантин Виктория и Сергей, судя по снимкам из одних и тех же локаций, проводили вместе в загородном доме. Сама же Ворожбит не комментирует их связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.