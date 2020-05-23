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23 мая • обновлено в 18:25
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Бузова отреагировала на требование захватчика банка в Москве о встрече с ней

4.1т
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Мужчина, захвативший заложников в московском банке, требовал встречи с российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, мужчина обвинил артистку в том, что она якобы у него что-то украла и хотел разобраться с ней. Он также пытался дозвониться Бузовой через Instagram, но она не ответила.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

"Нам надо ее сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду. Она причастна к этому пи*ецу", – привели слова мужчины инсайдеры.

Позже сама Бузова отреагировала на ситуацию на личной странице в Instagram. Она заявила, что ее очень удивили требования нарушителя.

"Я в шоке. Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привезти меня. Это к вопросу о страхах. Я очень боюсь неадекватных людей, от которых ты не знаешь чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась и никто не пострадал", – сказала звезда.

Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой

Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой

Скриншот с видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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