Мужчина, захвативший заложников в московском банке, требовал встречи с российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, мужчина обвинил артистку в том, что она якобы у него что-то украла и хотел разобраться с ней. Он также пытался дозвониться Бузовой через Instagram, но она не ответила.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

"Нам надо ее сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду. Она причастна к этому пи*ецу", – привели слова мужчины инсайдеры.

Позже сама Бузова отреагировала на ситуацию на личной странице в Instagram. Она заявила, что ее очень удивили требования нарушителя.

"Я в шоке. Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привезти меня. Это к вопросу о страхах. Я очень боюсь неадекватных людей, от которых ты не знаешь чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась и никто не пострадал", – сказала звезда.

Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой Скриншот с видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой.

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