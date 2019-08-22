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"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вызвала ажиотаж летним снимком с дочкой Лизой.

Артистка показала ноги в шортах, а Елизавета позировала в яркой желтой юбке. Соответствующее фото опубликовано в Instagram-аккаунте девочки.

"Наконец-то лето вернулось", – подписана яркая фотография, на которой мама с дочкой задорно улыбаются перед камерой.

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Поклонники в комментариях оставили массу восторженных отзывов, отметив, что Алла Борисовна с Лизой выглядят потрясающе. Но некоторые все же посоветовали Пугачевой носить брюки.

"Хорошее фото, если бы не ноги, уже надо брюки", "Красавицы", "Какие вы милые", "Стиляшки", "Обе прекрасны", "Полное восхищение", "Королева и принцесса", – отреагировали пользователи.

"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом
"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом
"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом
"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом
"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом
"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом

Алла Пугачева с Лизой

Алла Пугачева с Лизой

instagram /elizaveta_galkinaa

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились раритетные фотографии Пугачевой, которые были сделаны в 1999 году для журнала Vogue.

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Персоны
Алла Пугачева Лиза Галкина
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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