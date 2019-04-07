Британская принцесса Беатрис выходит замуж за 24-летнего миллионера

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис выходит замуж за 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Пара уже живет вместе, и они открыто говорят о браке, сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

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"Они невероятно счастливы и уже планируют свадьбу. Не знаю, действительно ли он опустился на одно колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года", — говорит источник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля стало известно, что Маркл и принц Гарри собираются переехать в новый отремонтированный дом, который подарила королева Елизавета II.

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