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26 марта • обновлено в 16:54
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Известный писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

1.3т
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Известный российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он сам сообщил на личной странице в Facebook. Акунин также добавил, что когда окрепнет – подробнее расскажет о своем состоянии.

Борис Акунин

Борис Акунин

Фото: art1.ru

"Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", – сообщил писатель.

У известного российского писателя Акунина обнаружили коронавирус

Фото: facebook/borisakunin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

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Автор
Кристина Долматова
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