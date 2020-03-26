У известного российского писателя Акунина обнаружили коронавирус

Известный российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он сам сообщил на личной странице в Facebook. Акунин также добавил, что когда окрепнет – подробнее расскажет о своем состоянии.

Борис Акунин Фото: art1.ru

"Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", – сообщил писатель.

Фото: facebook/borisakunin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

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