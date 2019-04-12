МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Больше не украинская певица: в России "захватили" Брежневу

1.8тЧитать материал на украинском

Запрещенный в Украине российский поисковик "Яндекс" переименовал известную певицу и актрису Веру Брежневу.

На это обратил внимание Telegram-канал "Рафаэлыч", который предоставил соответствующий скриншот первой страницы.

"А вот и реакция "Яндекса". Теперь Вера Брежнева больше не украинская певица", – сказано в сообщении.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram@ververa

Дело в том, что в поисковике прямо под ее именем убрали слово "украинская". Теперь Брежнева там обозначена просто певицей.

Новости
Самые успешные: Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes

Хотя от любознательных читателей в России не скроют "Википедию", где четко указано: "украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ / СПИДа".

Больше не украинская певица: в России "захватили" Брежневу
Больше не украинская певица: в России "захватили" Брежневу

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних интервью Брежнева заявила, что никогда "не была украинской певицей", несмотря на то, что большую часть жизни прожила именно в этой стране.

При этом продюсер Александр Ягольник напомнил, что в 2017 году звезда вместе со стронгменом Василием Вирастюком несла олимпийский факел в Южной Корее как представительница Украины.

Брежнева давно работает в России и является частой гостьей на элитных тусовках и мероприятиях. Например, на премии "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет" она претендует на награду "Лучшая исполнительница". Однако в этой категории она не является единственной украинкой. Также на эту награду выдвинуты Светлана Лобода и Ани Лорак.

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
Теги
Яндексшоу-бизнес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
С концлагеря бандер все сбегают, маршируйте дальше шествия Гитлера)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Михайлов Андрей, счас позорно быть хохлом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения