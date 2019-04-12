Больше не украинская певица: в России "захватили" Брежневу

Запрещенный в Украине российский поисковик "Яндекс" переименовал известную певицу и актрису Веру Брежневу.
На это обратил внимание Telegram-канал "Рафаэлыч", который предоставил соответствующий скриншот первой страницы.
"А вот и реакция "Яндекса". Теперь Вера Брежнева больше не украинская певица", – сказано в сообщении.
Вера Брежнева
instagram@ververa
Дело в том, что в поисковике прямо под ее именем убрали слово "украинская". Теперь Брежнева там обозначена просто певицей.
Хотя от любознательных читателей в России не скроют "Википедию", где четко указано: "украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ / СПИДа".
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних интервью Брежнева заявила, что никогда "не была украинской певицей", несмотря на то, что большую часть жизни прожила именно в этой стране.
При этом продюсер Александр Ягольник напомнил, что в 2017 году звезда вместе со стронгменом Василием Вирастюком несла олимпийский факел в Южной Корее как представительница Украины.
Брежнева давно работает в России и является частой гостьей на элитных тусовках и мероприятиях. Например, на премии "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет" она претендует на награду "Лучшая исполнительница". Однако в этой категории она не является единственной украинкой. Также на эту награду выдвинуты Светлана Лобода и Ани Лорак.
Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.