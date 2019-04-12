Больше не украинская певица: в России "захватили" Брежневу

Запрещенный в Украине российский поисковик "Яндекс" переименовал известную певицу и актрису Веру Брежневу.

На это обратил внимание Telegram-канал "Рафаэлыч", который предоставил соответствующий скриншот первой страницы.

"А вот и реакция "Яндекса". Теперь Вера Брежнева больше не украинская певица", – сказано в сообщении.

Вера Брежнева instagram@ververa

Дело в том, что в поисковике прямо под ее именем убрали слово "украинская". Теперь Брежнева там обозначена просто певицей.

Хотя от любознательных читателей в России не скроют "Википедию", где четко указано: "украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ / СПИДа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних интервью Брежнева заявила, что никогда "не была украинской певицей", несмотря на то, что большую часть жизни прожила именно в этой стране.

При этом продюсер Александр Ягольник напомнил, что в 2017 году звезда вместе со стронгменом Василием Вирастюком несла олимпийский факел в Южной Корее как представительница Украины.

Брежнева давно работает в России и является частой гостьей на элитных тусовках и мероприятиях. Например, на премии "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет" она претендует на награду "Лучшая исполнительница". Однако в этой категории она не является единственной украинкой. Также на эту награду выдвинуты Светлана Лобода и Ани Лорак.

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