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9 января • обновлено в 10:13
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"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини

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Невеста российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые после родов показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

Соответствующим снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова и Тимати

Instagram @volkonskaya.reshetova

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На фотографии 23-летняя Анастасия позирует в откровенном купальнике на пляже.

Несмотря на то, что в кадре Решетова сфотографирована со спины, поклонники все равно смогли рассмотреть шикарную фигуру звезды. И это спустя всего лишь три месяца после родов.

Фанаты засыпали невесту Тимати комплиментами, отметив, что Анастасия выглядит так, словно и вовсе не рожала:

"У вас отличная фигура", "Как будто и не рожала", "Какая красота".

"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини

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Автор
Анна Михно
Персоны
Тимати Анастасия Решетова
Место
Россия
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