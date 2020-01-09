"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини

Невеста российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые после родов показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

Соответствующим снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова и Тимати Instagram @volkonskaya.reshetova

На фотографии 23-летняя Анастасия позирует в откровенном купальнике на пляже.

Несмотря на то, что в кадре Решетова сфотографирована со спины, поклонники все равно смогли рассмотреть шикарную фигуру звезды. И это спустя всего лишь три месяца после родов.

Фанаты засыпали невесту Тимати комплиментами, отметив, что Анастасия выглядит так, словно и вовсе не рожала:

"У вас отличная фигура", "Как будто и не рожала", "Какая красота".

Как собщал OBOZREVATEL:

16 октября Тимати и Решетова официально стали родителями.

Позже стало известно, в честь кого Тимати назвал своего сына.

Спустя время мама Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение его сына.

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