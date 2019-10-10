"Хотели потереться шишками": Богомолова и Виторгана высмеяли из-за связи с Собчак

Лидер группы "Little Big" Илья Прусикин высмеял режиссера Константина Богомолова и актера Максима Виторгана из-за связи с телеведущей Ксенией Собчак.

Это случилось во время юмористического шоу "Comment Out", где участники выполняют различные задания, в рамках которых пишут обидные комментарии под постами знаменитостей в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Константин Богомолов, Ксения Собчак и Максим Виторган

Так, в рамках программы Прусикину нужно было на своей странице в Instagram выложить фото с женой и написать, что они расстались. Либо на странице народного артиста России Николая Цискаридзе написать оскорбительный комментарий про Собчак и ее мужей — бывшего и настоящего. Отметим, что Илья не хотел обижать их, но заявил, что семья ему дороже.

Илья Прусикин и Регина Тодоренко в шоу "Comment Out"

"Если Богомолов и Виторган так хотели потереться шишками, то зачем им понадобился этот сомнительный посредник — Ксения Собчак", — написал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ксения Собчак и Максим Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Константином Богомоловым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

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