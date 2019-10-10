Главная Новости
10 октября • обновлено в 14:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Хотели потереться шишками": Богомолова и Виторгана высмеяли из-за связи с Собчак

8.5т Читать материал на украинском

Лидер группы "Little Big" Илья Прусикин высмеял режиссера Константина Богомолова и актера Максима Виторгана из-за связи с телеведущей Ксенией Собчак.

Это случилось во время юмористического шоу "Comment Out", где участники выполняют различные задания, в рамках которых пишут обидные комментарии под постами знаменитостей в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Константин Богомолов, Ксения Собчак и Максим Виторган

Константин Богомолов, Ксения Собчак и Максим Виторган

Новости
"Как от такой не загулять?" Варнава жестко раскритиковала Бузову

Так, в рамках программы Прусикину нужно было на своей странице в Instagram выложить фото с женой и написать, что они расстались. Либо на странице народного артиста России Николая Цискаридзе написать оскорбительный комментарий про Собчак и ее мужей — бывшего и настоящего. Отметим, что Илья не хотел обижать их, но заявил, что семья ему дороже.

Илья Прусикин и Регина Тодоренко в шоу "Comment Out"

Илья Прусикин и Регина Тодоренко в шоу "Comment Out"

"Если Богомолов и Виторган так хотели потереться шишками, то зачем им понадобился этот сомнительный посредник Ксения Собчак", — написал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Максим Виторган Константин Богомолов Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel