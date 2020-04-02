Богомолов пожаловался на интимную жизнь с Собчак: что случилось

Российский режиссер Константин Богомолов пожаловался, что его жена, телеведущая Ксения Собчак, игнорирует его в постели.

Такое признание режиссер сделал на своей странице в Instagram в stories.

Ксения Собчак и Константин Богомолов hellomagazine.com

Так, в соцсети Богомолов опубликовал фотографию, на которой показал, как они проводят время вечером в спальне. В кадре Собчак сидит в кровати и увлеченно смотрит в мобильный телефон.

"Такой вот романтический вечер", – коротко подписал фото Богомолов.

Instagram @konbog75

Однако, как оказалось, такой пост Константин сделал в отместку жене. Несколькими часами ранее Ксения опубликовала в stories видео, на котором показала уснувшего на диване Богомолова. При этом, сама телеведущая позирует с укладкой и макияжем.

"Романтический вечер он такой", – написала тогда Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова назвала дочь и ее мужа, режиссера Константина Богомолова "тупыми" и обвинила их в пьянстве.

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