Богомолов пожаловался на интимную жизнь с Собчак: что случилось

Российский режиссер Константин Богомолов пожаловался, что его жена, телеведущая Ксения Собчак, игнорирует его в постели.
Такое признание режиссер сделал на своей странице в Instagram в stories.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
hellomagazine.com
Так, в соцсети Богомолов опубликовал фотографию, на которой показал, как они проводят время вечером в спальне. В кадре Собчак сидит в кровати и увлеченно смотрит в мобильный телефон.
"Такой вот романтический вечер", – коротко подписал фото Богомолов.
Instagram @konbog75
Однако, как оказалось, такой пост Константин сделал в отместку жене. Несколькими часами ранее Ксения опубликовала в stories видео, на котором показала уснувшего на диване Богомолова. При этом, сама телеведущая позирует с укладкой и макияжем.
"Романтический вечер он такой", – написала тогда Собчак.
Instagram @xenia_sobchak
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова назвала дочь и ее мужа, режиссера Константина Богомолова "тупыми" и обвинила их в пьянстве.
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