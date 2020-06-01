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1 июня • обновлено в 20:27
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Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото

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Российский режиссер Константин Богомолов показал фото своей жены, ведущей Ксении Собчак, на котором она позировала обнаженной по пояс.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Cобчак стояла спиной к камере, прикрыв голую грудь рукой.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: ru.hellomagazine.com

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: instagram/konbog75

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на пост Богомолова. Одни оценили снимок положительно и начали писать комплименты в адрес ведущей. Другие же раскритиковали выставленное напоказ голое тело Собчак.

"Нежность", "Невероятно красиво", "Ксения очень сексуальная", "У меня спина красивее, хотя я старше на 10 лет", "Ушки спаниеля висят", "Мерзость какая-то", – написали люди.

Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото
Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото
Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото
Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото
Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото
Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню "Давай останемся дома", в котором засветила горячий поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Константин Богомолов Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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