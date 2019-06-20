Блогер снял мертвого отца на видео и заработал на этом: сеть в ярости

Филиппинский блогер Кит Таленс (Кeith Talens) загрузил на YouTube видео, на котором показал своего мертвого отца. Ролик посмотрели почти 5 млн пользователей, и он уже начал монетизироваться в сети.

Многих подписчиков блогера возмутил тот факт, что он сейчас получает деньги, "наживаясь на семейном горе". Скандальное видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Видео загружено на видеохостинг под названием "Сюрприз для папы на День отца (самый грустный день в моей жизни)". Съемка начинается с того момента, когда Кит Таленс и его семья ехали в машине и обсуждали дальнейший розыгрыш для отца.

Блогер показал мертвого отца на видео YouTube

Позже радостная беседа оборачивается трагичными кадрами, где юноша плачет над больничной койкой. Оказалось, что отец скончался незадолго до их приезда.

Также он показал и мертвого отца – его тело было накрыто белой простыней. Пользователей разъярил тот факт, что блогер не прекратил съемку, запечатлев свои переживания на камеру и посчитали, что не стоит делать из трагедии комерческий контент для своего блога. Ролик набрал более почти 5 миллионов просмотров за несколько суток.

Изначально блогер хотел поздравить отца YouTube (скриншот)

"Я не знаю полной истории Кита Таленса, но, мне кажется, это абсолютно неуважительно по отношению к отцу. Мало того, видео будет монетизироваться, что ещё более отвратительно", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России известный мотоблогер Артем Болдырев ("Болт") разбился насмерть в ДТП. Ему было 33 года.

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