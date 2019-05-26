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"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского

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Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть снимками со своим мужем, президентом Владимиром Зеленским.

Вместе первая пара Украины пришла на съемки шоу "Лига смеха" студии "Квартал 95", основателем и ведущим которого ранее был Зеленский. Совместные снимки Елена Зеленская опубликовала на личной странице в Instagram.

На этот раз супруги находились в зрительном зале и смеялись над шутками участников и ведущих.

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

Instagram @olenazelenska_official

Новости
РосСМИ раскопали удаленные из сети фото жены Зеленского

Пользователи сети бурно отреагировали на снимки, которые показала Зеленская. Многие из них в комментариях отметили, что первая пара Украины выглядит очень ярко и искренне. Другим же понравилось, что "президент и первая леди находятся близко с народом".

#лігасміху 💥💥💥

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

"Первая пара Украины вместе со всеми. И без лишнего пафоса, без надутого официоза", – порадовались поклонники.

"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского
"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского
"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского
"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского
"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!

Персоны
Елена ЗеленскаяВладимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Теги
Лига смехановости95 Квартал
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