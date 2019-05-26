"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть снимками со своим мужем, президентом Владимиром Зеленским.

Вместе первая пара Украины пришла на съемки шоу "Лига смеха" студии "Квартал 95", основателем и ведущим которого ранее был Зеленский. Совместные снимки Елена Зеленская опубликовала на личной странице в Instagram.

На этот раз супруги находились в зрительном зале и смеялись над шутками участников и ведущих.

Елена и Владимир Зеленские Instagram @olenazelenska_official

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Пользователи сети бурно отреагировали на снимки, которые показала Зеленская. Многие из них в комментариях отметили, что первая пара Украины выглядит очень ярко и искренне. Другим же понравилось, что "президент и первая леди находятся близко с народом".

"Первая пара Украины вместе со всеми. И без лишнего пафоса, без надутого официоза", – порадовались поклонники.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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