"Ближе к народу": в сети ажиотаж из-за новых снимков жены Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть снимками со своим мужем, президентом Владимиром Зеленским.
Вместе первая пара Украины пришла на съемки шоу "Лига смеха" студии "Квартал 95", основателем и ведущим которого ранее был Зеленский. Совместные снимки Елена Зеленская опубликовала на личной странице в Instagram.
На этот раз супруги находились в зрительном зале и смеялись над шутками участников и ведущих.
Елена и Владимир Зеленские
Instagram @olenazelenska_official
Пользователи сети бурно отреагировали на снимки, которые показала Зеленская. Многие из них в комментариях отметили, что первая пара Украины выглядит очень ярко и искренне. Другим же понравилось, что "президент и первая леди находятся близко с народом".
"Первая пара Украины вместе со всеми. И без лишнего пафоса, без надутого официоза", – порадовались поклонники.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая.
Его жена, Елена Зеленская впервые появилась на публике в роли первой леди Украины и сразу же произвела фурор.
Ранее Елена Зеленская рассказывала, как готовилась к роли первой леди Украины.
Супруга предыдущего, пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко в свою очередь дала несколько советов Елене, порекомендовав ей никого не слушать и делать то, что чувствует сердце.
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