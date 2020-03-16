Биполярное расстройство? Джиган намекнул на страшную болезнь

Украинский рэпер Джиган, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, намекнул на то, что у него обнаружили страшное заболевание - биполярное расстройство.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/iamgeegun

Биполярное аффективное расстройство (сокращенно БАР) — это психическое расстройство, при котором чередуются маниакальные и депрессивные состояния. В фазе мании у человека невероятно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостен и при этом легко раздражается. Во время депрессии взгляд на жизнь становится резко негативным, появляются суицидальные мысли, ненависть к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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