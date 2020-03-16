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16 марта • обновлено в 13:35
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Биполярное расстройство? Джиган намекнул на страшную болезнь

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Украинский рэпер Джиган, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, намекнул на то, что у него обнаружили страшное заболевание - биполярное расстройство.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Биполярное расстройство? Джиган намекнул на страшную болезнь

instagram.com/iamgeegun

Биполярное расстройство? Джиган намекнул на страшную болезнь

Биполярное аффективное расстройство (сокращенно БАР) — это психическое расстройство, при котором чередуются маниакальные и депрессивные состояния. В фазе мании у человека невероятно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостен и при этом легко раздражается. Во время депрессии взгляд на жизнь становится резко негативным, появляются суицидальные мысли, ненависть к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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