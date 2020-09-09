Билык, Сумская, Монро и другие звезды снялись "ню" для провокационного проекта

Украинские звезды, среди которых актриса Ольга Сумская, певица Ирина Билык, травести-дива Монро и другие снялись в стиле "ню" и поддержали провокационный, социальный проект "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" фотографа Trisha.

Цель фотопроекта – показать красоту, свободу, смелость и сексуальность вне временных рамок и стереотипов, научить принимать и любить себя в любом возрасте. В съемке "ню" также поучаствовали шоумен Дмитрий Коляденко, ведущая Василиса Фролова, скандальный дуэт Анна-Мария, певицы Катя Бужинская, Анна Добрыднева и другие. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказали организаторы мероприятия, агентство PR Batteries (все фото смотрите в конце новости).

Ирина Билык снялась в фотосессии "ню" . Агентство PR Batteries

Ольга Сумская снялась "ню". Агентство PR Batteries

По словам фотографа и автора проекта, он показывает, как стереотипы, навязанные обществом, в частности о возрасте, провоцируют депрессию и способствуют развитию комплексов. Съемка "Антиэйджизм" – это шаг на пути к формированию социального тренда на сексуальное тело в любом возрасте и развитию толерантности к свободной демонстрации себя.

Сумская в проекте "Антиэйджизм" . Агентство PR Batteries

"Уверена: у нас есть возможность научиться принимать людей такими, какие они есть. Сегодня я чувствую в себе силы учить этому. Я уже думаю о том, что было бы круто вовлечь и голливудских селебрити в проект. Говорят, мечты сбываются. Всему свое время", – рассказала Trisha.

Украинские звезды, в свою очередь поделились с OBOZREVATEL впечатлениями от участия в провокационном проекте. Так, Ольга Сумская отметила, что с возрастом любая женщина не теряет свою сексуальность, а только преображается.

"Сексуальность женщины не угасает с возрастом, она расцветает новыми красками. Более глубокими и наполненными. Проект "Антиейджизм" просто необходим сегодня, как утверждение зрелой красоты", – рассказала Ольга.

Ирина Билык, в свою очередь, отметила, что человек сам делает себя привлекательным и красивым, вне зависимости от возраста, и цифры в паспорте не влияют на внутреннее состояние.

"Я уверена, что не возраст делает человека, а человек делает свой возраст привлекательным и интересным для других. Недавно я написала песню, в которой есть такие слова: "Старость придумали грустные люди. Старым, поверь, никогда я не буду..." Вот вам и ответ на все вопросы", – добавила артистка.

Отметим, выставка пикантных снимков, сделанных в рамках проекта, проходит с 9 сентября по 9 октября в Киеве в пространстве Dialog Hub.

Монро снялась в откровенной фотосессии. Агентство PR Batteries

Монро снялась обнаженной для проекта "Антиэйджизм". Агентство PR Batteries

Василиса Фролова снялась в фотосессии "ню". Агентство PR Batteries

Анна Добрыднева снялась в провокационной фотосессии . Агентство PR Batteries

Коляденко в проекте "Антиэйджизм". Агентство PR Batteries

Дуэт Анна-Мария снялись голыми. Агентство PR Batteries

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинскую певицу Ирину Билык заметили во время отдыха в Турции в объятиях незнакомца. Соответствующее видео сняли случайные свидетели и опубликовали в сети.

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