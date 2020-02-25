Популярный российский певец Дима Билан отменил свой концерт в Кирове из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом артист сообщил поклонникам на личной странице в Instagram. По словам Билана, он всю неделю тура по Германии, превозмогая боль, выходил на сцену. Однако вернувшись домой и поехав на следующие свои концерты, певец понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к врачу ему уже не обойтись.

Дима Билан Фото: instagram/bilanofficial

"Не хотел подводить вас и свою команду! А вчера, вернувшись домой всего на 10 часов и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров, понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись. Впереди очень много суперпроектов, у меня плотный график без единого выходного, и мне необходимо хотя бы один день посвятить себе, чтобы ситуация не стала хуже", – отметил певец.

Дима Билан Фото: instagram/bilanofficial

Он также добавил, что его концерт в Кирове перенесли на 23 марта. Билан пообещал местным жителям сделать сюрприз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дима Билан рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Так, в прошлом году певец перенес две операции и в 2020-м готовился к третьей.

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