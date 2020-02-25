Популярный российский певец Дима Билан отменил свой концерт в Кирове из-за ухудшения состояния здоровья.
Об этом артист сообщил поклонникам на личной странице в Instagram. По словам Билана, он всю неделю тура по Германии, превозмогая боль, выходил на сцену. Однако вернувшись домой и поехав на следующие свои концерты, певец понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к врачу ему уже не обойтись.
Дима Билан
Фото: instagram/bilanofficial
"Не хотел подводить вас и свою команду! А вчера, вернувшись домой всего на 10 часов и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров, понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись. Впереди очень много суперпроектов, у меня плотный график без единого выходного, и мне необходимо хотя бы один день посвятить себе, чтобы ситуация не стала хуже", – отметил певец.
Дима Билан
Фото: instagram/bilanofficial
Он также добавил, что его концерт в Кирове перенесли на 23 марта. Билан пообещал местным жителям сделать сюрприз.
Ура ! Друзья , концерт в Кирове не отменён, а ПЕРЕНЕСЁН на 23 МАРТА ! На этот раз точно!!!!!!! 200% и подарок от меня лично , вот такой я вам предлагаю вариант 👍🏼) ура ! Спасибо организаторам за профессионализм в этом вопросе !! Всем мира !!! 🌍 #ПИТЕР, мы с вами встречаемся 28 февраля, как и планировали, на моем шоу #планетабиланнаорбите! обещаю, шоу будет нереальным ! #димабилан #билан #биланперезагрузка !
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дима Билан рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Так, в прошлом году певец перенес две операции и в 2020-м готовился к третьей.
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