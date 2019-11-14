Била по почкам и плюнула: Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Российская певица, бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала, как однажды подралась со своей на тот момент коллегой Еленой Темниковой в лифте.

Она призналась в интервью "Алена, Блин!" на YouTube-канале Super, что до того момента никогда еще не махала кулаками с женщинами (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Мы после концерта ехали в лифте. Стоим, смотрим друг на друга. Она подходит ко мне близко и начинает резко бить меня по почкам, по печени больно. Я не хотела ей отвечать, чтобы не было слова "драка". Я хотела, чтобы так и осталось, что она начала меня бить. Я сильнее ее, не отвечала, потом она на меня плюнула. Плевок такой, не "тьфу на тебя". И я ее в ответ прикусила — у меня просто башню, естественно, сорвало — и дала ей пощечину", – вспомнила Серябкина.

Серябкина и Темникова подрались Кадр из клипа

По словам певицы, после драки в лифте она позвонила продюсеру Максиму Фадееву, который не отреагировал на ее жалобы, отметив, что устал от постоянных склок.

Серябкина вспомнила, как подралась с Темниковой Кадр из видео

"Я не знаю, что у нее в голове. Я не знаю этого человека уже более шести лет. Понятно, что Лену знали, она была в медийном пространстве. У меня не было никакого опыта, у нее он был большой. Но я держала эмоционально коллектив. У нас были отношения, у нас была дружба", – добавила Ольга, предположив, что отношения развалились, когда Темникова увидела в ней соперницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой. Таким образом она ответила на слухи, которые распустила бывшая любовница, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Что примечательно, Серябкина постоянно пытается привлечь внимание публики к своему творчеству откровенными, а периодически и пошлыми фотосессиями. Недавно она озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье.

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