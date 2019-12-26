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26 декабря • обновлено в 18:35
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Без одежды: Добрынин и Квиткова вызвали ажиотаж интимным кадром

1.7т
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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился интимным кадром с возлюбленной Дашей Квитковой.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram, показав, как встречает утро со своей избранницей.

"Наша самое доброе утро", – подписал Добрынин под снимком, на котором они с Квитковой в одном белье страстно целуются.

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Поклонники пришли в восторг от интимного снимка сладкой парочки, отметив, что они очень красивые.

Добрынин и Квиткова целуются без одежды

Добрынин и Квиткова целуются без одежды

instagram/nikitadobrynin

"Очень красивые", "Очень нежные фото", "Очень классные", "Такие сладкие фото", "Улыбки супер", "Очень красивая пара", – ответили пользователи.

Добрынин и Квиткова

Добрынин и Квиткова

instagram/nikitadobrynin

Без одежды: Добрынин и Квиткова вызвали ажиотаж интимным кадром
Без одежды: Добрынин и Квиткова вызвали ажиотаж интимным кадром

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Фото: instagram/kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой. Они стали парой, которая дольше всех после проекта поддерживала отношения.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Никита Добрынин Даша Квиткова
Место
Украина
Теги
фотосессия фотографии шоу-бизнес
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