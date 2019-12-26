Без одежды: Добрынин и Квиткова вызвали ажиотаж интимным кадром

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился интимным кадром с возлюбленной Дашей Квитковой.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram, показав, как встречает утро со своей избранницей.

"Наша самое доброе утро", – подписал Добрынин под снимком, на котором они с Квитковой в одном белье страстно целуются.

Поклонники пришли в восторг от интимного снимка сладкой парочки, отметив, что они очень красивые.

Добрынин и Квиткова целуются без одежды instagram/nikitadobrynin

"Очень красивые", "Очень нежные фото", "Очень классные", "Такие сладкие фото", "Улыбки супер", "Очень красивая пара", – ответили пользователи.

Добрынин и Квиткова instagram/nikitadobrynin

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram/kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой. Они стали парой, которая дольше всех после проекта поддерживала отношения.

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