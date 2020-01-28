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28 января • обновлено в 08:18
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Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото

1.1т
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Российская актриса Наталья Бочкарева сверкнула соблазнительными формами на новой фотографии.

Так, горячим фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Instagram @natalia_bochkareva_official

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На снимке Бочкарева сфотографирована в сером пиджаке, который надела на голое тело, засветив обнаженную грудь.

Пикантная фотография вызвала бурные обсуждения в комментариях. Поклонники актрисы засыпали Наталью комплиментами, отметив ее сексуальную фигуру.

"Грудь шикарная", "Шикарная женщина", "Гена Букин бы точно оценил", "Очень красивая и сексуальная", писали фанаты под снимком.

Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото
Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото
Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото
Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото
Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото
Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото
Без белья: Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как актриса Наталья Бочкарева расплатилась за скандал с кокаином. Как стало известно, 23 января звезда сериала "Счастливы вместе" выставила на продажу свой Кадиллак: соответствующее объявление она сделала в Инстаграм.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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