Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая сейчас находится на последних сроках беременности, нередко удивляет поклонников своими неожиданными заявлениями.

Беременная танцовщица не стала отказываться от участия в шоу "Танці з зірками", которое стартовало 30 августа. Она выступила с ведущим Дмитрием Танковичем и спровоцировала бурные споры в сети.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Илона Гвоздева рассказала, тяжело ли ей выступать в шоу "Танці з зірками". Также звезда поделилась подробностями о своей беременности и о том, как будет совмещать работу и воспитание двоих детей.

Все подробности первого эфира шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

– Расскажите, изменила ли как-то вас вторая беременность? Как чувствуете себя на последних сроках?

– Спустя 5 лет вторая беременность, конечно, отличается от первой. Физически и морально воспринимается все немного сложнее, теперь двойная ответственность. Нас переполняют эмоции, поскольку очень хотели сыночка и получилось так, как желали, теперь у нас классическая семья (мама, папа, дочка, сын). Радует, что во вторую беременность я набрала всего 16 кг, так как со старшей дочкой я набрала +30кг. Со вторым малышом токсикоза нет и не было, но изжога ужасно надоедает. Семья и любимая работа помогают хорошему протеканию моей беременности, позитивные эмоции и движение не дают входить в депрессивное состояние, поэтому мы с нетерпением ждем появления нашего малыша.

Беременная Илона Гвоздева на "Танцях з зірками" Пресс-служба 1+1

– С какими проблемами и трудностями вы столкнулись во время беременности? Вы ведь неоднократно говорили, что беременность — это не болезнь.

– На своем примере могу с точностью сказать, что беременность – это не болезнь. Я постоянно в движении, танцую, воспитываю дочь, делаю домашнюю работу, выполняю все те же функции, что и обычная женщина в обычном состоянии. Конечно, каждый организм и случаи индивидуальны, но в целом, все зависит от внутреннего настроя и от того, как именно женщина себя чувствует.

Есть, конечно, и свои сложности, особенно на последних месяцах беременности: отеки, тяжесть в спине, изжога, иногда смена настроения, но все это можно пережить, если смотреть на это позитивно и использовать вспомогательные средства, которые помогут уменьшить эти неприятные моменты.

– Вы планировали беременность? Как вы узнали, что скоро станете второй раз мамой?

– Мы планировали и первую и вторую беременность, осознанно подошли к процессу и, как видите, результат не заставил себя долго ждать. Зимой мы семьей отдыхали в Доминикане и тогда-то с супругом решили, что пришло время подумать о пополнении в семье, тем более, что обстановка располагала к этому. По возвращению в Киев, я уже понимала, что вернулись мы не одни и теперь нас в семье будет на одного человечка больше.

– Расскажите, как совмещаете беременность и физические нагрузки. Ваш врач одобрил танцы?

– Поскольку я веду очень активный образ жизни и в целом всегда при любом состоянии танцую, ни первая, ни вторая беременность не стала для меня преградой. Конечно же, активность я снизила, и все тренировки делаю исключительно под наблюдением своего врача. Также он одобрил занятия танцами, внёс свои корректировки в тренировочный режим, за что я ему благодарна. Врач сказал, что даже полезно танцевать, если нет противопоказаний. Ведь танцы – это прежде всего эмоции, а положительные эмоции при беременности только улучшают общее состояние женщины и плода.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева Пресс-служба 1+1

– Насколько тяжело вам было выступать в первом эфире шоу "Танці з зірками"? И будут ли в дальнейшем на паркете сложные поддержки? Не боитесь ли вы нанести себе случайно травму?

– Выступили на кураже. Поддержек, конечно же не будет, все танцы будут исполняться исключительно в рамках допустимого моего положения, но это не значит, что можно будет легко исключить моего партнера Дмитрия Танковича из списка конкурентов. Моя беременность никак не отражается на работоспособности моего партнера, я бы даже сказала наоборот, он работает за нас всех.

И, в конечном итоге, танец строится не только на поддержках, важна история, образы, танцевальная лексика, а поддержки всего лишь усиливают общий эффект. Так что, думаю, мы и без них сможем удивлять и радовать наших зрителей.

– Как отреагировали на критику тех, кто не одобрил ваш выбор участвовать в шоу "Танці з зірками"?

– Критика была, есть и будет всегда. Сколько людей – столько и мнений, если бы я постоянно реагировала на критику в свой адрес, тогда бы никогда не добилась всего того, что имею сейчас. Как говориться: "Собака лает-караван идет". Моя жизнь – мой выбор!

– Если не секрет, где планируете рожать?

– Рожать буду в роддоме Адонис, поскольку по многочисленным отзывам и просмотрам роддомов, этот стал для меня самым подходящим. Он соответствует всем стандартам и моим запросам, также имеет профессиональный состав врачей и необходимое оборудование. Атмосфера этого роддома очень приятная и располагает к появлению новой жизни.

Илона Гвоздева принимает участие в "Танцях з зірками" на восьмом месяце беременности. Instagram Илоны Гвоздевой

– Как будете совмещать работу с семьей? Готовы ли вы пожертвовать карьерой ради семьи?

– Совмещать буду так же как и с первым ребенком. Конечно, первое время, пока малыш будет на грудном вскармливании, большую часть времени буду проводить дома, но работу никто не отменял и личностный рост тоже.

Я считаю, что с появлением деток, моя жизнь не заканчивается, а просто слегка видоизменяется. Хорошо, когда есть бабушки, няни и можно иногда на них полагаться. А свое свободное время использовать с пользой для себя и своего развития. Знаете, мне в целом не очень нравится слово "жертва", тем более, что приношения себя в жертву, зачастую не оправдывает надежды и ожидания. Нет надобности никем и ничем жертвовать, нужно жить в удовольствие и в гармонии с собой и окружающим миром. Счастлива мама – счастливы все!

– Что бы вы могли посоветовать будущим родителям, как мама со стажем?

– Максимально позитивного настроя, веры в себя, больше думать о своей семье, а не о том, что скажут люди, и, конечно же, здоровья всем.

Как выступили Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович в первом эфире "Танців з зірками": смотреть видео онлайн

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее беременную хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

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