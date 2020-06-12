Беременная Джамала в прозрачном платье окунулась в ванную. Фото

Украинская певица Джамала опубликовала новые снимки из очередной беременной фотосессии. На этот раз она позирует в красивом прозрачном платье, опустившись в ванную, наполненную водой.

Черно-белыми фотографиями звезда поделилась у себя в Instagram. Подписывать снимки не стала, посчитав, видимо, что комментарии излишни.

Джамала Instagram Джамалы

Несмотря на то, что 36-летняя Джамала станет мамой во второй раз уже совсем скоро, пол будущего ребенка она пока не раскрывает. Однако всезнающие фолловеры уже определили по фото, кто родится у звезды. "Мальчик", – выдвинула свое предположение одна из подписчиц.

Напомним, Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова в апреле 2017 года, а через 11 месяцев родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.

Джамала Instagram Джамалы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Джамала поделилась кадрами из трогательной фотосессии, в которой снялась с мужем и сыном.

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