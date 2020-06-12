Главная Новости
12 июня • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Беременная Джамала в прозрачном платье окунулась в ванную. Фото

2.1т
Читать материал на украинском

Украинская певица Джамала опубликовала новые снимки из очередной беременной фотосессии. На этот раз она позирует в красивом прозрачном платье, опустившись в ванную, наполненную водой.

Черно-белыми фотографиями звезда поделилась у себя в Instagram. Подписывать снимки не стала, посчитав, видимо, что комментарии излишни.

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

Несмотря на то, что 36-летняя Джамала станет мамой во второй раз уже совсем скоро, пол будущего ребенка она пока не раскрывает. Однако всезнающие фолловеры уже определили по фото, кто родится у звезды. "Мальчик", – выдвинула свое предположение одна из подписчиц.

Беременная Джамала в прозрачном платье окунулась в ванную

Напомним, Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова в апреле 2017 года, а через 11 месяцев родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Джамала поделилась кадрами из трогательной фотосессии, в которой снялась с мужем и сыном.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Тема
Беременность и роды
Персона
Джамала
Теги
фотосессия беременность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги