"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили в беременности из-за нового фото.

Соответствующим снимком звезда поделилась в своих Instagram-сториз. На нем она позировала в черной широкой рубахе, красных брюках и массивной спортивной обуви. Однако в глаза бросилось абсолютно другое — большой животик певицы.

Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак Фото из Instagram

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Отметим, что в сети уже достаточно длительное время гуляют слухи о второй беременности Ани Лорак, однако сама она их пока никак не комментирует. Также под последними фото певицы поклонники заметили, что она прикрывает животик руками.

Ани Лорак Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

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