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"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком

1.2т Читать материал на украинском

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили в беременности из-за нового фото.

Соответствующим снимком звезда поделилась в своих Instagram-сториз. На нем она позировала в черной широкой рубахе, красных брюках и массивной спортивной обуви. Однако в глаза бросилось абсолютно другое — большой животик певицы.

"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком

Ани Лорак

Фото из Instagram

"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком

Ани Лорак

Фото из Instagram

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Отметим, что в сети уже достаточно длительное время гуляют слухи о второй беременности Ани Лорак, однако сама она их пока никак не комментирует. Также под последними фото певицы поклонники заметили, что она прикрывает животик руками.

"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком

Ани Лорак

Фото из Instagram

"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком
"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком
"Беременна?" Ани Лорак встревожила сеть новым снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

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Персона
Ани Лорак
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