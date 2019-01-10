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''Берегите себя'': участница ''Танці з зірками'' рассказала о своей болезни

3.4тЧитать материал на украинском

Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, рассказала о своей болезни. Девушка отправилась отдыхать в Таиланд и заболела на одном из островов.

Кумейко отметила, что у нее поднялась высокая температура и уже несколько дней она не встает из постели. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

''Берегите себя'': участница ''Танці з зірками'' рассказала о своей болезни

instagram.com/anastasia_domination

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"Как бы хотелось, что б на этом фото была я в красивом купальнике и очках. Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать, не вставая. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь, что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы", — написала Кумейко.

Как бы хотелось, что б на этом фото была я в красивом купальнике и очках #пофрейду .😎 Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать не вставая. У меня даже уже есть своя больничная зона на нашей вилле 😰Болеть в тепле немного легче, а с таким видом-на много приятней, но быть здоровым всегда лучше. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь , что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы 🙏🏼💙

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana (Анастасия Кумейко) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Они покинули шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

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