Автор всемирно известного стрит-арта: в сети впервые показали загадочного художника Бэнкси

Бывший агент, водитель и фотограф знаменитого художника стрит-арта из Великобритании, который прячется под псевдонимом Бэнкси, Стив Лазаридес показал эксклюзивные фото бывшего шефа.

Он снимал самого загадочного художника современности за работой. Накануне презентации книги о Бэнкси, его помощник решил показать несколько редких кадров, передает CNN (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом, книга содержит около 500 снимков с анонимом и его работами, однако лица граффитиста на них не видно.

Агент Бэнкси впервые показал загадочного художника Фото Steve Lazarides

Агент Бэнкси впервые показал загадочного художника Фото Steve Lazarides

Агент Бэнкси впервые показал загадочного художника Фото Steve Lazarides

Отметим, сотрудничество мужчин прекратилось еще в 2008 году, однако Лазаридес не перестал восхищаться талантом Бэнкси.

В сети впервые показали художника Бэнкси

Как сообщал OBOZREVATEL, картина Бэнкси, известная как "Девочка с воздушным шаром", самоуничтожилась сразу после того, как была продана 5 октября на аукционе Sotheby’s за более чем 1 млн фунтов стерлингов.

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